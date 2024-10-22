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《鏡週刊》今（22）報導指出，「橘子」許芷瑜曾短暫回台2天，但收到柯文哲密令後又隨即赴日，且檢方可能將她列為洗錢被告。對此，民眾黨立院黨團重申週刊又寫科幻小說，立委張啓楷砲轟「1個橘子有100個故事」，立委林國成更質疑週刊是否在指導北檢辦案？民眾黨立院黨團今召開記者會指控中油三接使用不合格的管線，恐釀工安、公安危機。針對《鏡週刊》爆料柯文哲十大金主以及「橘子」許芷瑜恐列洗錢被告等內容，立委林國成表示，《鏡週刊》從頭開始寫的科幻小說，「到現在為止也沒有一件是真的」，好像每次都在指揮北檢辦案，或是北檢利用媒體在放話。北檢口口聲聲偵查不公開，可是每件事情都是偵查大公開，「這是地檢署最大的一個病根」。他強調，台灣民眾黨沒有接到這些消息，所以無法回答。立委張啓楷痛批，民進黨政府已經把台灣法治的根挖掉，不但週刊指導北檢辦案，最離譜的是每天一個版本，「1個橘子有100個故事」。他並質疑，先前「橘子」曝光的時候，北檢才發聲明強調她是證人，希望外界不要妄加臆測，怎麼一下證人、一下又要變被告？請北檢應比照上次再發表聲明說明。黨團辦公室主任陳智菡也批評，「《鏡週刊》很急，每週要出刊，沒東西可以寫就胡亂連連看，任何見面的人都是可疑金流，這就是《鏡週刊》的邏輯。」