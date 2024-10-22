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中華職棒台灣大賽G2統一獅以10：3擊敗中信兄弟，系列賽1：1平手，該場比賽雖是兄弟主場，但左外野的統一球迷很賣力地幫球隊應援，成為動人風景。而在近期網路上有一則影片被瘋傳，一位中信兄弟斥責一位小獅迷太吵，不滿對方使用汽笛邦統一加油，之後有兩名大哥站出來為後者發聲，兩人見義勇為的行為也讓討論區許多人稱讚：「超帥！」在G2賽後，有人在社群網站上分享影片，一位中年中信兄弟大叔因為不滿附近的年輕獅迷吹汽笛，站起來破口大罵，嗆對方「很會吹喔！？你再吹試試看」，引起旁人側目。這時候後排有兩位大哥站起來制止該名衝動中信兄弟球迷的行為，質問「你是要不要坐下來」、「不能吹嗎？」。而後該名男子則回嘴說「有規範喔」，而大哥則反嗆：「什麼規範啦？」。有網友指出，這兩名男子似乎是富邦悍將的球迷。之後也有球迷在社群上詢問「大巨蛋到底能不能吹氣笛」？在官方規定的臺北大巨蛋在嚴禁攜帶的物品中，禁止任何可發出巨響之器材，像是哨子、瓦斯汽笛、擴音器等等都不可以。一經查獲，工作人員有權沒收、丟棄或禁止攜帶者入場。但是，像是這種主要用吹的汽笛，不確是否可以攜帶。該則影片底下出現很多不同球隊的球迷吃瓜，網友熱議表示：「兄弟遇上真兄弟」、「人家大哥是邦迷 哈哈哈」、「爪迷欠教訓」、「兄弟本色」、「我覺得最好笑的是，兩位大哥在教訓人，小白也很用力的應援」。