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基隆市長謝國樑罷免案落幕，明年1月立委任期滿周年恐迎來「大罷免潮」，未料後續卻引發南北立委唇槍舌戰，民進黨立委許智傑與國民黨立委葉元之隔空開火，互指對方是下階段被罷免對象，葉元之日前嗆跳16蹲沒有比較年輕，許智傑今（22）日則在受訪時直接加碼「24蹲」，直接下戰帖「來比啊！」對於葉元之嗆跳16蹲沒有比較年輕，許智傑表示，葉元之被他說是「新生代三寶」，戳中要害啞口無言，所以開始轉移焦點質疑年齡，說他跳16蹲裝年輕，還嗆聲「要戰就來戰！」自己雖然已經是3個孫子的阿公了，但走訪學生社團時，學生很愛找他跳16蹲，市長陳其邁甚至直接叫他「許16」，證明年齡不是問題， 與年輕人互動更是零距離。許智傑說，反觀葉元之其實也才小自己八歲，一開始看髮線以為是大他8歲。既然自認年輕，又嗆聲下戰帖「要戰就來戰！」那就來跟他比賽16蹲，更加碼多讓8蹲，自己挑戰24蹲，不然得票輸50％、立院資歷輸，又是靠朱立倫的朱隊友，照理體力上應該會贏3寶阿公，「如果體力也輸給我，怎麼有辦法面對明年的罷免？」