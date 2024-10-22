第20號輕度颱風「潭美」（國際命名：TRAMI）今（22）日凌晨2時生成，氣象專家林得恩指出，新北、基隆、宜蘭、花蓮及台東5縣市降雨最為劇烈，但是否停班停課仍需視風雨及各縣市首長決策。對此，不少網友哀嚎不想再遇到停班停課，「公司一年只給三天有薪颱風假，再放我就要扣錢了。」氣象粉專「台灣颱風論壇」則示警，即使潭美颱風本體直撲菲律賓，但強大的外圍環流，也同時橫掃台灣。
潭美颱風凌晨2時生成，目前中心位置在鵝鑾鼻東南方海面上，以每小時14公里速度，向西北進行。根據《TVBS新聞網》報導，林得恩指出潭美颱風將接近台灣，而新北、基隆、宜蘭、花蓮及台東5縣市降雨最為劇烈，但是否停班停課仍需視風雨及各縣市首長決策，由於預報還在持續調整中，對台灣的影響也有待觀察，仍依中央氣象署預報為準。
對此，就有一名網友在Threads上發文表示，上次北部停班停課連續兩天，「10/28⋯ 有人覺得北北基會放颱風假嗎？」貼文一出，不少網友哀嚎，「公司一年只給三天有薪颱風假，再放我就要扣錢了」、「不要放真的，最近最期待的東西就是那個禮拜的萬聖節活動了，放了我真的會嚎啕大哭」、「不要再來了，不想放假」，但也有人認為現在判定時機過早。
根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。若遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課，但仍依各縣市公告為準。
氣象粉專「台灣颱風論壇」則發文透露，潭美颱風的前身是「季風低壓」，特性為「環流範圍超大，內弱外強」。即使潭美颱風本體直撲菲律賓，但強大的外圍環流，也同時橫掃台灣，再加上東北季風助力，「從Windy的風力模擬圖看，台灣東部、西部沿海紅黃一大片」。
以目前預報來說，潭美颱風於週四至週五距離台灣最近，各地天氣為北基、東部、恆春「陣陣強風大雨」，西部沿海、澎湖10級風起跳，其他地區則受較小影響。
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對此，就有一名網友在Threads上發文表示，上次北部停班停課連續兩天，「10/28⋯ 有人覺得北北基會放颱風假嗎？」貼文一出，不少網友哀嚎，「公司一年只給三天有薪颱風假，再放我就要扣錢了」、「不要放真的，最近最期待的東西就是那個禮拜的萬聖節活動了，放了我真的會嚎啕大哭」、「不要再來了，不想放假」，但也有人認為現在判定時機過早。
根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。若遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課，但仍依各縣市公告為準。
氣象粉專「台灣颱風論壇」則發文透露，潭美颱風的前身是「季風低壓」，特性為「環流範圍超大，內弱外強」。即使潭美颱風本體直撲菲律賓，但強大的外圍環流，也同時橫掃台灣，再加上東北季風助力，「從Windy的風力模擬圖看，台灣東部、西部沿海紅黃一大片」。
以目前預報來說，潭美颱風於週四至週五距離台灣最近，各地天氣為北基、東部、恆春「陣陣強風大雨」，西部沿海、澎湖10級風起跳，其他地區則受較小影響。