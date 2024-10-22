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明年度中央政府總預算案昨朝野協商再度破局，行政院長卓榮泰今（22）日受訪時強調，「點菜說」被大家劃錯重點，但被民眾黨立院黨團總召黃國昌痛批厚臉皮，而立委張啓楷更爆料，昨協商時，綠營竟突然關麥克風，要求總預算案卡關爭議的原民禁伐補償金從原本的6萬重新修法改成4萬元，形同「被監督的行政院反過頭指揮立法院修法」、「什麼世界啊」！針對總預算案持續卡關，行政院長卓榮泰日前以「點菜說」比喻，1000元點4道菜，但老闆要求加點第5道才要上菜，雙方僵住，引發在野立委撻伐。卓榮泰今赴立法院院會備質詢前受訪時，則認為這項比喻被劃錯重點，他要強調的是自己要來解決問題。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今回應：「老實說，我不知道臉皮要有多厚，才能像卓榮泰一樣講出這種不負責任的話。」他更痛批昨天黨團協商中，行政院派出的主計長發言不但不知所云，且行政院竟要求在野黨重修原民禁伐補償金，從新法的6萬元修成4萬元。立委張啓楷也爆料，昨天黨團協商時，綠營突然要求關掉麥克風，就是要在野黨同意重新修《原住民保留地禁伐補償條例》。他痛批「被監督的行政院反過頭指揮立法院修法」、「什麼世界啊」！如果是其他民主國家發生這種踐踏憲政體制的事情，早就變成國際醜聞了。