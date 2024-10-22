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民眾黨主席柯文哲涉入京華城貪污圖利案，更被週刊爆出貼身帳房「橘子」許芷瑜赴日未歸，如今被列為洗錢案被告，對此律師黃帝穎今（22）日表示這背後有兩大法律意義，包括構成柯文哲延長羈押的主要事由，另一為許芷瑜改列洗錢罪被告，依法拘提不到，可發布通緝，並可註銷護照。有週刊報導指出，柯文哲的貼身帳房「橘子」許芷瑜赴日未歸，如今被列為洗錢案被告，黃帝穎表示，這背後有兩大法律意義，首先是構成柯文哲延長羈押的主要事由，許芷瑜從證人身分，改列洗錢罪被告，代表檢廉掌握證據，顯示其管理柯文哲金流的罪嫌升高，關鍵地位已達隱匿柯文哲犯罪所的角色，因此許滯留日本，當然在法律上，構成柯文哲延長羈押的主要事由。其次是將被通緝並註銷護照，黃帝穎說，許芷瑜若僅證人身分，不到庭依法最多只能拘提跟罰款，但改列洗錢罪被告，依法拘提不到，可發布通緝，並可註銷護照。黃帝穎說明，通緝犯遭註銷護照，是為了防止其潛逃至其他國家。而黃帝穎已在日本，後續如護照被註銷，將欠缺有效旅行文件，我國可透過司法互助精神，據以請日本協助予以遣返。