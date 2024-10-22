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面對明年恐迎來「大罷免潮」，藍綠委口水戰先開跑，民進黨立委許智傑與國民黨立委葉元之近日頻頻隔空開火，互指對方是下階段被罷免對象。葉元之日前嗆跳16蹲沒有比較年輕，許智傑今（22）日則在受訪時直接加碼「24蹲」，慘遭葉元之酸「選縣長選到怪怪的！」對於葉元之嗆跳16蹲沒有比較年輕，許智傑稍早受訪時，直接在立法院加碼獻跳「24蹲」，更提到葉元之被他說是「新生代三寶」，戳中要害啞口無言，所以開始轉移焦點質疑年齡，說他跳16蹲裝年輕，還嗆聲「要戰就來戰！」對此，葉元之反擊，「許智傑是不是選縣長選到怪怪的？他是不是壓力太大了？許智傑怪怪的，遇到瘋子你會理他嗎？被流浪狗咬你會理他嗎？」對於許智傑稱「看到葉元之的髮際線以為他比我年長」，葉元之回嗆，許智傑講出這樣的話是外貌歧視，他不會這樣，反酸「許智傑超帥、全高雄的男神、許智傑讚、許智傑男神、許智傑膝蓋最軟、最會蹲，髮際線最低，各種條件出眾，高雄初選一定要他。」