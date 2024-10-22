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民眾黨台玻大樓辦公室竊案被立委黃國昌質疑，警方還沒告知當事人就把消息先放給媒體，此事也引發社民黨北市議員苗博雅在議會質詢。對此，民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡今（22）日不滿表示，松山分局在議會的說法違背事實，整個案件還沒調查完，警局就已經片面公布給媒體，「做了一個球讓台北市議員苗博雅來殺」。民眾黨位在台玻大樓的辦公室傳出25萬元的相機、鏡頭竊案，警方逮捕一名王姓男嫌，媒體隨後披露，嫌犯是民眾黨的內部資訊人員。民眾黨立委黃國昌質疑，為何當事人都還沒收到消息，媒體就已經知道。社民黨北市議員苗博雅昨在北市議會則列出民眾黨黨工偷竊案件時間軸指出，民眾黨10月11日報案、警方16日破案、17日晚間遭媒體披露，而黃國昌是18日被問到此案時提出質疑。北市警局松山分局回應，破案是在16日晚上，隔天早上就跟民眾黨的發言人報告，且並未發新聞稿，形同打臉黃國昌。民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡今再被問及此事則不滿表示，警方的說法明顯違背事實，「警方告知台灣民眾黨這邊的訊息，遠遠不及他們告訴媒體的訊息」。非常遺憾看到昨天警局的回應竟然說他們已經把相關的資料都告訴民眾黨，做了一個球讓台北市議員苗博雅來殺，「這件事情我認為非常的不公道」。陳智菡強調，警方告訴媒體竊案且洩漏相關影片的時候，民眾黨是沒有得到訊息的。台灣民眾黨是受害當事人，沒有得到相關的訊息，警察局卻洩漏給媒體，然後又讓台北市議員殺球，讓民眾黨三度受害。她認為這件事情非常、非常的嚴重，「不但違背了偵查不公開，而且還公然在議會裡頭說謊，我們認為這件事情不得等閒來視之」。