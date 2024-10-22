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面對明年恐迎來「大罷免潮」，藍綠委口水戰先開跑，民進黨立委許智傑與國民黨立委葉元之近日頻頻隔空開火，稍早許智傑狠嗆葉「髮際線高」。對此，國民黨立委徐巧芯反擊，幼稚不等於年輕，「你倆又不熟，怎可拿別人頂上的毛嘲諷霸凌？」許智傑稍早受訪時直指，葉元之其實也才小自己八歲，一開始看髮際線，以為是大他8歲。既然自認年輕，又嗆聲下戰帖「要戰就來戰！」那就來跟他比賽16蹲，更加碼多讓8蹲，自己挑戰24蹲。對此，徐巧芯冷回，知道許智傑最近狂蹭葉元之，已跟「葉師父」過了好幾招。原因不明。可能高雄市長民調落後，需要花招百出，這倒無妨，見怪不怪。徐巧芯也質疑，「十六蹲跟當政治人物的關聯是？」既然這麼愛蹲，那可能就繼續蹲，您就慢慢蹲吧，千萬要把立委蹲好蹲滿。徐巧芯續指，她不能接受的是，他說我們板橋吳彥祖「髮際線太高」，所以看起來比他還老，是不是有什麼誤會？先不說他本人左臉上的幾縷白鬚、經年累月累積智慧之痕，「我365度角環視一圈從頭到腳，可都沒覺得許智傑比咱黨寶之P年輕啊！」徐巧芯也說，而且，如果是自己人開開玩笑就算了，你倆又不熟，怎可拿別人頂上的毛嘲諷霸凌，進行人身攻擊？頭髮少，可是很多人痛處，許智傑以為自己踩的是葉元之的痛腳，但其實他踩的是千千萬萬為了三千煩惱絲所苦的男女啊。所以要特別告訴高雄市的朋友，你們家立委會取笑頭髮少的人，嫌棄你們的髮際線。「幼稚不等於年輕，會十六蹲或者天生毛多，都不代表你是更好的政治人物」。