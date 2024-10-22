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▲江和樹質詢時，對蔡壁如被批評「爽領12萬」抱屈。（圖／翻攝台中市議會YT，2024.10.22）

台中市議會民進黨團要求市政顧問蔡壁如列席議會遭拒，昨傳出是市長盧秀燕不願讓蔡壁如出席。民眾黨議員江和樹為她抱屈，並出示7年前蔡壁如列席台北市議會的照片，強調她的個性「遇到事情就是面對」，明明在海線跑得很辛苦，卻被誣衊為爽領薪水的高級公務員，還無法為自己辯白。他喊話盧秀燕「就讓她列席吧！若真的不適任，讓她回去也沒關係」。蔡壁如日前被爆料涉入京華城案，揚言提告。台中市議會民進黨團要求她昨天出席民政委員會，但遭拒絕，綠營為此砲轟盧秀燕為了藍白合，一個月花12萬元養高級公務員，令市府上下憤憤不平，並質疑蔡壁如龐大的海線服務團隊成員，是否已在領沈慶京薪水？但昨晚傳出，並非蔡壁如不願列席市議會，而是市長盧秀燕不讓她出席，市府還祭出9年前林佳龍主政時代，拒絕讓市府顧問列席議會的往事，強調不出席「於法有據」。盧秀燕今（22）日上午主持市政會議前被媒體追問此事，她笑而不答。民眾黨市議員江和樹質詢時為蔡壁如抱屈，他指出「海線不好跑」，依她的個性，遇到事情就是面對，現在被罵、被糟蹋卻不能回應，「既然大家想了解她，讓大家認識一下又如何？」他問法制局長李善植「是市長不讓她來，還是規定不行？」李善植態度比昨天軟，表示「依法律規定，顧問沒有義務列席，但自願要來也是可以。」江和樹接著批評，昨天民進黨團質詢時，沒有官員敢回應，彷彿講到蔡壁如就會惹到是非。當年國民黨在野時，議員要求林佳龍的幕僚列席議會未果，如今台中換國民黨執政了，竟走同樣的路，拿當年的資料打臉自己，還不覺得痛！他出示蔡壁如9年前任職北市府時，出席民政委員會接受國民黨議員秦慧珠質詢的照片，強調「我知道蔡壁如沒在怕被問的」。江和樹說，他知道蔡壁如能否出席的決策者是市長盧秀燕，要求帶隊列席的副市長黃國榮「向市長問一下，可以的話讓她列席，若真的不適任，讓她回去也沒關係」，黃國榮答覆會轉達。