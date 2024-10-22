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▲鼎泰豐主打黃金十八摺小籠包、排骨蛋炒飯、元盅雞湯圈粉無數。進軍中國市場今掀經營權股東之爭。（圖／翻攝自鼎泰豐官網）

▲北京恒泰豐餐飲公司唯一股東北京巨人公司，推選林禮宏（圖左三）為北京恒泰豐新任董事長，由律師陪同今召開股東臨時會，決議解任恒泰豐董事長韓家宸職務。（圖／記者蕭涵云攝）

▲北京巨人公司推選林禮宏為北京恒泰豐新任董事長。（圖／記者蕭涵云攝）

▲北京恒泰豐餐飲公司唯一股東北京巨人公司今召開股東臨時會，稱正式解任韓家宸先生所有職務。（圖／記者蕭涵云攝）

「鼎泰豐」進軍中國市場今年8月爆出北京鼎泰豐將關閉華北地區北京、天津、西安共14間門市營運，初估有800名員工被資遣；據悉至今僅存6間餐廳未關門。今（22）日再度爆出經營權糾紛，北京恒泰豐餐飲公司唯一股東北京巨人公司召開股東臨時會，決議即日起解任恒泰豐董事長韓家宸職務、改派林禮宏為新任董事長；韓家宸則反控孫鐵漢夫妻「預謀性惡性設局」。對此，台灣鼎泰豐僅以「謝謝關心」回應。鼎泰豐和大成集團於2004年起，合作成立北京恆泰豐餐飲有限公司，在中國華北地區與廈門經營「鼎泰豐」。北京巨人公司持有北京恒泰豐百分之百股權並取得鼎泰豐授權使用商標，再授權恒泰豐在大陸開設鼎泰豐分店。然而今年8月，面臨營業執照將期滿，韓家宸無預警宣布因董事會未能就續展達成一致意見，決定於今年10月31日陸續結束華北地區共14間門市，初步預計有800名員工將被資遣。據悉至今僅存6間餐廳未關門。當時，鼎泰豐台灣總部表示，在中國北京、天津、青島、廈門、西安等城市分店，目前由北京恆泰豐餐飲有限公司經營，今因北京恆泰豐餐飲有限公司營業執照期限屆滿不再展延，故鼎泰豐提前終止品牌授權。未料情況出現戲劇性轉折，北京鼎泰豐內部疑似出現股東經營權糾紛。北京恒泰豐餐飲公司唯一股東北京巨人公司今召開股東臨時會，稱韓家宸主導之北京恒泰豐華北14家鼎泰豐分店決策，「尚未經恒泰豐董事會討論決定，亦未向其母公司北京巨人報准，韓家宸此舉顯然未考量股東之最大利益」，因此最大股東孫鐵漢決定對韓家宸的不當經營採取必要的措施，決議全面改派恆泰豐原有董監事，並基此決議解任恒泰豐董事長韓家宸職務即日起生效。對此，韓家宸則反控北京巨人公司前任董事孫鐵漢及其配偶李韻珊「預謀性惡性設局」，隱瞞公司財務報告涉嫌嚴重背信行為，已委託律師向有關司法部門提起刑事訴訟。北京巨人公司新指派5席董事為林禮宏、李昭平、葛作亮、燕琍嫺、蕭進長，1席監事為孫榮康。恒泰豐公司新任董事隨後召開首次董事會，並推選林禮宏為北京恒泰豐新任董事長。林禮宏表示將積極維護品牌方之商譽、恒泰豐公司所有股東及員工之生計、消費者權益為公司治理方針。對於公司的營業執照，新董事會將立即與法律顧問研議，尋求依法妥善處理。並提醒北京恒泰豐公司雖有經營權異動，但「公司的資產不論新舊董事都應本於職責善加維護，未經董事會決議，任何人均不得擅自處分，否則應負所有法律責任」。雙方可能展開一場法律戰爭奪經營權。對於北京鼎泰豐經營權糾紛問題，台灣鼎泰豐總部僅以「謝謝關心」回應。