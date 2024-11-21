台灣房價居高不下，租金補貼政策成為政府試圖解決居住問題的重要手段。不過，專家指出，這項政策在實施過程中衍生出不少問題，像房東趁勢漲租、AB合約、盜領補助等亂象，未能真正緩解租屋市場的壓力。
供需失衡加劇 房東趁機漲租
崔媽媽基金會執行長呂秉怡接受《NOWnews今日新聞》團隊採訪時表示，租金補貼的實施，讓一些房東藉此推高租金，形成租金調漲的惡性循環。「以往租金漲幅大約在1000到2000元之間，但最近幾年，隨著補貼資金的大量投入，房東紛紛漲價，甚至一次漲幅達到5000至6000元，」呂秉怡指出，這顯示出市場供需嚴重失衡的情況，也反映出補貼政策未能有效擴大供給，反而讓房東藉此提高房租來分得補貼的「分潤成果」。
呂秉怡強調，房東手中的房源依然有限，租屋需求卻持續增加，這使得房東即便大幅提高租金，房子仍能租出去，市場高度的供不應求讓房客處於弱勢地位。甚至還有房客為了博得房東青睞，需撰寫「求租履歷」陳述自己的優點，想增加租屋成功的機會，顯示租屋族要承租到心儀的房子相當不易。
租屋黑市亂象已久 政府束手無策？
台灣居住正義協會理事長黃益中也指出，租金補貼政策僅是一個「權宜之計」，在現有法令與市場下，無法從根本上解決問題。「政府迴避了最根本的房價問題，無論是藍綠執政，房價一直未能得到有效控制。」他提到，許多國家，例如新加坡、首爾等，已多年成功透過公共住宅來緩解住房壓力，但台灣的公共住宅量始終不足，中籤率甚至不到20%，無法應對當前年輕人的居住需求。
都市改革組織秘書長彭揚凱也提出，台灣的租屋市場缺乏透明性，房東隱瞞租金收入、逃避稅賦的現象普遍存在，使得政府難以有效管理租屋市場。「目前推估約有70%至90%的房東在逃漏稅，」他說，這使得租屋黑市難以根治，補貼政策更進一步加劇了此亂象。
租屋補貼美意一樁 卻遭不肖房東盜領
《NOWnews今日新聞》團隊也特別採訪到，租屋代管經驗豐富的房仲賴維平，他觀察到，有領到租屋補貼的租客占7到8成。不過，租屋補貼政策在實際執行中卻也產生了許多不肖的操作。他舉例，一些房東會利用「AB約」來規避租金申報，以達到逃稅目的。「有些房東透過2份不同的租約，一份為官方申報，另一份則為實際租金，以此來避開稅賦限制，」賴維平表示，這種操作已成為市場中的潛規則。
賴維平還提到，有部分房東甚至會藉由「人頭」承租來申請租金補貼，即使房屋實際上並未租給該租客，房東仍可透過假租約來申請補貼，導致需要的人申請不到，被這些人濫用且占額。
專家「3建議」改善租屋市場 盼台灣落實居住正義
面對租金補貼帶來的亂象，專家一致認為，台灣的租屋市場需要更多結構性的改革，不該只依賴補貼解決問題。黃益中呼籲，政府應該首先處理房價問題，並擴大公共住宅的供應。此外，呂秉怡也建議，政府應著手增加租屋市場的供給，並引入企業和大型財團參與租屋市場，提供專業化、規模化的租賃服務，取代目前由個人房東主導的局面。「這樣才能有效增加市場供應，穩定租金，並提高租屋市場的透明度，」。
總的來看，台灣目前的租金補貼政策，雖然在短期內緩解了一部分租屋壓力，但其長期效果仍有待觀察。專家們呼籲，政府應加強監管、推動租金管制、擴大公共住宅供應，才能真正解決居住正義問題，讓年輕人不再被高昂的房價和不穩定的租金困擾，實現真正的居住正義。
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《CROSSROAD跨世代論壇》傾聽年輕人的聲音
想關心更多攸關青年的政策和議題，趕快報名2024/11/26《CROSSROAD跨世代論壇-2024國際青浪潮》，邀請副總統 蕭美琴、前AIT處長 司徒文、奧運金牌國手 李洋 等嘉賓，並由金鐘獎主持人「視網膜」主持對談。出席嘉賓，均開放現場青年朋友面對面提問QA，直球對決。
手刀報名：https://www.accupass.com/go/2024crossroadforum
●活動時間：2024/11/26（二）09:30-16:00（08:30-09:30開放報到）
●活動地點：台北萬豪酒店-萬豪一廳（台北市中山區樂群二路199號5樓）
●免費名額有限、提供參與證明！！
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崔媽媽基金會執行長呂秉怡接受《NOWnews今日新聞》團隊採訪時表示，租金補貼的實施，讓一些房東藉此推高租金，形成租金調漲的惡性循環。「以往租金漲幅大約在1000到2000元之間，但最近幾年，隨著補貼資金的大量投入，房東紛紛漲價，甚至一次漲幅達到5000至6000元，」呂秉怡指出，這顯示出市場供需嚴重失衡的情況，也反映出補貼政策未能有效擴大供給，反而讓房東藉此提高房租來分得補貼的「分潤成果」。
呂秉怡強調，房東手中的房源依然有限，租屋需求卻持續增加，這使得房東即便大幅提高租金，房子仍能租出去，市場高度的供不應求讓房客處於弱勢地位。甚至還有房客為了博得房東青睞，需撰寫「求租履歷」陳述自己的優點，想增加租屋成功的機會，顯示租屋族要承租到心儀的房子相當不易。
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專家「3建議」改善租屋市場 盼台灣落實居住正義
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總的來看，台灣目前的租金補貼政策，雖然在短期內緩解了一部分租屋壓力，但其長期效果仍有待觀察。專家們呼籲，政府應加強監管、推動租金管制、擴大公共住宅供應，才能真正解決居住正義問題，讓年輕人不再被高昂的房價和不穩定的租金困擾，實現真正的居住正義。
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