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▲夏和熙在限動上發出就醫照，嚇壞不少人。（圖／夏和熙 IG）

▲《我們這一攤》夏和熙（左起）與王彩樺都穿上秀出「深Ｖ」的服裝，胡宇威雖然封肉，卻以服裝的設計細節多層次取勝。（圖／記者葉政勳攝影）

男星夏和熙近日以《我們這一攤》，與王彩樺、胡宇威一同入圍本屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎，他才剛以深V西裝外型帥氣現身紅毯，昨（21）日他卻突發急性腸胃炎，立刻被送往急診。他隨後也於社群平台上分享病床照，無奈表示：「整個靈魂被抽乾。」在上週五的金鐘獎典禮上，夏和熙以一身帥氣穿搭亮相星光大道，並獲得TVBS《女人我最大》主持人藍心湄、婚紗教母林莉、美妝師Kevin等人的一致好評，搶下「紅毯三帥」之一的稱號。當天他除了參加典禮外，還兼任後台媒體中心的主持工作，整日行程相當緊湊忙碌。儘管最終未能抱回金鐘獎座，但在會後的慶功宴上，夏和熙透露，為了出席金鐘獎，他拼命健身，在短短5天內成功瘦下3公斤。然而，活動結束後，夏和熙於凌晨突感不適，並因急性腸胃炎被好友張艾亞夫妻緊急送往醫院。他在社群動態中曬出住院時的病床照，感嘆道：「隔天整個靈魂被抽乾，急性腸胃炎發作，躺到快早上才出院。」經過這場突如其來的病痛，夏和熙表示對自己的健康有了更深的反思，他笑說：「感謝張艾亞夫妻和友人的陪伴，我以後一定會好好照顧身體了。」張艾亞也轉發了他的貼文，開玩笑說：「被你嚇死的驚魂夜。明年得獎之後，不准生病！」