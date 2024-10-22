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羈押中的台灣民眾黨主席柯文哲獲准探父，意外引發妹妹柯美蘭、立院黨團主任陳智菡狠嗆前立委蔡壁如的插曲。台中市黨部主委江和樹今天喊話「主席不在家，不要再網內互打了」！他要大家想想，當年沒有民眾黨時，是誰陪柯文哲打仗？現在民眾黨成氣候了，又是誰在享受？外面說民眾黨快滅了，蔡壁如鼓勵大家選黨代表原是好事，有心人又在擔心什麼？柯文哲醫院探病重的柯爸一事，演變成民眾黨內2女打1女，兼任中央委員的台中市黨部主委江和樹出面勸和，要大家「不要再網內互打了」！他指出民眾黨一直都在網內互打，現在主席不在家，應該更堅強、更團結，「槍口要一致對外，不要永遠在打自己，會被笑！」江和樹要大家想想，當年沒有民眾黨時，是誰陪在柯文哲身邊陪他打仗？現在民眾黨成氣候了，又是誰在享受？蔡壁如現在已經到台中、不管黨務了，但只要黨需要她的時候，一定會站出來。如今外傳民眾黨快滅黨，又傳蔡壁如操控黨代表，他問「鼓勵大家出來選黨代表不是好事嗎？有心人士又在擔心什麼？」他呼籲某些人，不要老是站在台北的高度來看中南部，地方要經營、要面對民眾的批評指教，若老是網內互打、讓黨的形象受損，地方會經營得更辛苦，「這樣是不行的」。