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越南電商市場規模預計今年將達到238億美元（約新台幣7608億元），且未來每年以12.6%的速度成長。為了搶奪龐大電商商機，中國各個電商平台如拼多多（Temu）和希音（Shein）等，紛紛湧進越南，雖然讓越南消費者有便宜的商品可以買而開心，但越南商家卻擔憂長期下來此狀況會重創本土產業。根據《越南快訊》報導，來自河內的黎宏（Le Hung）最近在Temu下單後3天就收到了一個行車記錄器，且只花費7萬1000越南盾（約89元台幣）。黎宏表示，「通常行車記錄器價格比這個貴好幾倍，所以我買來試試看」。類似黎宏的消費者不計其數，越南消費者可以直接取得廉價「中國製造」的商品，對當地零售商已造成了傷害。新加坡顧問公司Momentum Works的報告指出，越南是去年成長最快的市場，商品交易總額比2022年成長近53%。根據電子商務數據公司「ECDB」的資料，越南在全球電商市場規模中排名第21，在東南亞僅次於印尼和泰國，排名第三，預計今年的電商市場規模將達238億美元。報告也指出，越南在未來四年預計將以每年12.6%的速度成長，2028年以前將超過382億美元。由於越南電商市場成長前景看好，加上政府開放的政策，吸引中國各大電商平台湧入越南，包括拼多多（Temu）、跨境快時尚電商平台希音（SHEIN）、淘寶（Taobao）等都加入戰局，同時也引發民間企業抗議，認為政府應該立法管控，否則本土產業將難以生存和發展。