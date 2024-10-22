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立法院朝野對立嚴重，總預算案陷入僵局，立法院長韓國瑜召集多次朝野協商，仍未能化解。沒想到民進黨立委吳思瑤21日晚間在臉書上傳一段影片，控國民黨立委羅智強偷拍，當下制止對方，但羅智強卻辯稱是在自拍，讓吳思瑤怒批「政治痴漢」，而當時在一旁的國民黨立委翁曉玲看到後，還笑說「羅智強粉絲多」。吳思瑤21日在臉書上傳一段影片，怒控羅智強偷拍她，「剛剛看到影片，實在太噁心了！政治痴漢羅智強，假自拍真偷拍！」她表示，自己當下已經向羅智強表達「不要拍我」，羅智強卻辯稱「是在自拍」，其實根本就在偷拍。吳思瑤續指，「沒有討論不是民主」又來了，民進黨21日早上9點開始努力爭取認真討論《憲法訴訟法》，國民黨卻只會強行表決、快轉通過。「國會擴權法案引起的社會撻伐，並沒有讓國民黨獲得教訓！」吳思瑤痛批，「我們認真審查，要求召開公聽會，要求嚴謹逐條討論不可跳過擺爛，結果國民黨嘻嘻哈哈，還搞偷拍？！」