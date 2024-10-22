我是廣告 請繼續往下閱讀

▲潭美颱風24日、25日對台灣影響最劇烈，宜花東、北北基要防範豪雨，尤其宜蘭花蓮山區 、大臺北山區及北海岸。（圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」）

▲今（22）日下半天開始，臺灣沿海的風浪也會明顯轉強，臺南以北沿海空曠地區／北海岸／恆春半島／各離島將有9至11級強陣風。（圖／中央氣象署提供）

​第20號颱風潭美（國際命名：TRAMI）今（22）日凌晨生成，路徑預計朝西往呂宋島及南海移動，直接襲臺機率較低，不過台灣也沒閃過風雨，颱風外圍環流和東北季風發威，宜花東有顯著豪雨，全台各地防大風大浪。中央氣象署指出，今（22）日下半天開始，東北季風增強，北臺灣會逐漸轉為有短暫雨的天氣；明（23）日宜蘭山區開始有明顯的累積降雨，花東雨勢快速增加。潭美颱風24日、25日對台灣影響最劇烈，宜花東、北北基要防範豪雨，尤其宜蘭花蓮山區 、大臺北山區及北海岸 ，要嚴防局部大豪雨的可能性，這段期間請避免前往上述山區活動。氣象署表示，颱風在往西移動的過程，路徑還有北偏或南偏的空間，加上它與東北季風交互作用的情形，會影響實際風雨的程度，提醒宜花東、北北基的朋友，要持續留意最新氣象資訊，做好防颱準備。並且今（22）日下半天開始，臺灣沿海的風浪也會明顯轉強，臺南以北沿海空曠地區／北海岸/恆春半島/各離島將有9至11級強陣風，尤其恆春半島及澎湖風力可能達12級，其他地方也會有比較強的陣風出現。海上浪也相當大，普遍高達3~5米，澎湖、綠島、蘭嶼、恆春半島可達6米，這幾天請避免前往海邊活動。