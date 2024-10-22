我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委吳思瑤21日晚間在臉書上傳一段影片，控國民黨立委羅智強偷拍，當下制止對方，但羅智強卻辯稱是在自拍，讓吳思瑤怒批「政治痴漢」。對此，羅智強表示，是吳思瑤先拿著手機走到面前一直拍他，他才把手機拿起來拍，但沒有按下錄影鍵，自己不像吳思瑤有很強的自信，不會人家拍他就罵說是「痴女」。羅智強今（22）日在節目《千秋萬事》表示，立法院本來就是可以公開直播的地方，而吳思瑤PO出的影片，吳思瑤助理也在他的背後偷拍，助理這樣敵意式拍照，其實對委員不太禮貌，不過因為立法院就是可以直播的地方，所以覺得沒關係；而他之所以拍吳思瑤，是因為吳思瑤當時已經先拿著手機，走到面前一直拍他，他當然也拿起手機來拍，並開玩笑說「自拍不行喔？」但其實他沒有按下錄影鍵，後來他吃東西時，吳思瑤也是一直拍他，自己也拿起食物大方回應。羅智強說，吳思瑤有很強的自信，這點他尊重，不過吳思瑤拍他，他也不會罵對方是「政治痴女」，自己沒那麼有自信，也很沒必要，因為知道人家拍他就不是「那個意思」。羅智強也說，有時候很佩服民進黨立委的表現，比如吳思瑤就是民進黨內「一本正經說幹話」的標準人物。