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美國檢察官9月初才起訴一對被指控為中共代理人的華裔官員夫婦-孫雯（Linda Sun）和胡驍（Chris Hu），其中孫雯被控身為紐約州州長侯可（Kathy Hochul）的前副幕僚長，私下多次干預紐約州和台灣之間的接觸，還成功阻止了時任總統蔡英文與時任紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）的會晤，直到與中國的不當往來行為被發現，才在2023年遭紐約州長辦公室解雇。本月21日又有外媒披露，孫雯利用華人組織與北京當局往來，其中紐約州聯邦眾議員、有台灣外省家庭背景的孟昭文（Grace Meng），就跟該組織關係匪淺，甚至孫雯本身就曾是孟昭文辦公室的成員。根據《華爾街日報》報導，這個華人組織名為「美東河南同鄉會」（Henan Association of Eastern America），孟昭文是該組織長期的要員，曾在組織影片中，自稱自己是該協會的主席。2019年春天，2名身兼孟昭文辦公室及美東河南同鄉會要員的人士，還曾帶著孟昭文的感謝信前往河南。報導引述美國聯邦檢察官的說法，這2人都與孫雯、河南省黨政要員有往來，並推動侯可造訪河南省，為中國宣傳。雖然他們的行為還不致於觸法，但類似事件表明，自從習近平掌權中國以來，已有越來越多在美國的華人組織，表面打著推廣中華文化的名義，實際上卻淪為中共的旗手。報導提到，這些組織不只宣傳中共的價值觀，甚而協助中共當局，監視、打壓、威脅在美國的反共人士，有美國執法人員透露，不少華人組織已經被北京滲透，紐約便是重災區之一。公開資料顯示，1975年生於紐約市皇后區的孟昭文，其父孟廣瑞（Jimmy Meng）出生於中國山東省，國共內戰期間與家人隨中華民國政府來台，1975年移民美國紐約、經商有成，曾任紐約州法拉盛華人工商促進會（簡稱華商會）會長，2004年獲選為紐約州州議會下議院第22選區的州眾議員，亦是紐約州第1位亞裔與台灣裔的州議員，只做了一任便退休，2013年曾因涉嫌欺詐被判刑。孟昭文則是追隨父親腳步，先是在2008年代表民主黨競選紐約州議會第22選區州議員成功，接著又在2012年底順利當選紐約州的聯邦眾議員。《華爾街日報》指出，孟昭文聲稱，與美東河南同鄉會的往來，是基於祖籍以及選民服務，這也包括一些組織會拉民選官員代言，強化組織地位。