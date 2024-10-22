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總統賴清德今（22）日前往林口長庚紀念醫院節能永續創新成果，肯定長庚醫療體系在節能方面所做的努力與貢獻，在醫療界，長庚體系的表現最好，獲得經濟部「節能標竿獎」金獎的肯定。並鼓勵各行各業運用「能源技術服務」（ESCO）有效達成節能減碳目的，期盼產業界能學習長庚醫療體系的成功經驗，在節能方面持續精進，達成2050淨零轉型目標。賴清德抵達後，首先聽取長庚醫療財團法人行政中心總執行長潘延健簡報「長庚醫療體系節能推動情形與成果」，隨後致詞時表示，長庚醫療體系是全世界最大的醫療集團之一，平時照顧台灣人民健康，疫情期間更發揮作用，讓台灣順利度過難關。賴清德提到，長庚醫療體系在臨床教學和研究上不斷創新，林口長庚更獲得「國際醫院聯盟」（IHF）頒發「卓越醫院獎」金獎，他要表達恭賀與肯定之意。醫療體系的進步反映出民眾的健康福祉，這項金獎不僅是長庚醫療體系的榮耀，也是台灣之光，更是全體台灣人的福氣。他要代表台灣人民與政府，感謝長庚醫療團隊董事長王瑞慧率領全體同仁，持續投注於提升醫療水準。賴清德表示，根據國際能源總署（IEA）評估，邁向淨零轉型最基本的路徑就是節能。為達成2050淨零轉型，各行各業都要節能。在醫療界，長庚體系的表現最好，獲得經濟部「節能標竿獎」金獎的肯定。他要感謝長庚團隊響應政府的號召，期盼全台公私立醫療院所都能學習長庚醫療體系的經驗，在節能方面持續精進。賴清德提到，經濟部積極推動ESCO，期盼台灣金融保險業的資金，能投注在國家發展政策上，其中一項就是藉由提高設備能源效率或建立節能體系，協助各行各業進行節能。賴清德說，稍早聽取簡報，長庚醫療體系投入資金，每年編列預算逐步改善，預計2027年可以完成空調、照明系統及其他老舊設備改善。相信結合ESCO的運用，能有效縮短時程，讓長庚醫療體系在響應政府節能政策上，成為醫界和其他產業的模範。