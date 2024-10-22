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今（22）日凌晨2時第20號輕度颱風「潭美」生成，預計將會在週四、週五影響台灣最劇烈，不過颱風還沒來，暴雨搶先一步襲台灣，受到東北季風影響，今（22）日宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方及落石。宜蘭縣基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區中央氣象署表示，今、明（22日、23日）兩日東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，基隆北海岸、東北部及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，尤其東北部山區有局部豪雨發生的機率，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。明日臺灣各沿海及澎湖、金門、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，並有３至６公尺左右浪高，請注意。