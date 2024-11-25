隨著「8年百萬戶租屋家庭支持計畫」的延長，補貼金額增加，表面上看似能幫到更多租屋族，但實際效果卻備受質疑。都市改革組織秘書長彭揚凱分析，租金補貼政策雖然能在短期內舒緩部分壓力，但未觸及問題的核心，且可能進一步拉抬租金，造成房客與房東的矛盾加深。
買房才心安？租屋市場結構性問題仍待解
彭揚凱指出，台灣的租屋市場呈現一種不健康的結構，特別是在雙北等都會區，租金高昂且供需失衡。現今首購族的年齡已逐漸推遲到40歲以上，這意味著年輕人將長期依賴租屋市場。然而，許多年輕人沒有把租屋當作一種穩定的居住選擇，原因在於租金補貼政策無法真正改善租賃市場的整體環境。
「台灣最大的問題是，年輕人如果想要穩定的居住環境，最終仍然需要購買房子。」彭揚凱強調，台灣的租屋市場缺乏足夠的保障，導致租房子並非一種令人安心的選擇。「租金補貼無法改變這個結構性問題，政府應該從根本著手，建立一個健康的租屋市場。」
借鏡他國政策！德國「亂調租金」以刑法論罪
台灣的租屋困境，或許可以借鏡國外的成功經驗。以德國和瑞士為例，國家經濟發達、人民有錢，但50%以上的人口選擇租房，而非購房。德國法律把房客保護地相當的好，讓他們可以相較之下覺得安全，而且其住宅租賃法中最重要的一點：房東幾乎沒辦法終止無限期的租約。至於德國的房價貴嗎？以柏林為例，2023年的房價約落在一坪60萬元台幣，不過如果是在精華的米特區，新成屋一坪也會來到破百萬。
彭揚凱指出，他們並非買不起房子，而是因租賃市場提供了足夠的穩定性和保障。「德國人和瑞士人會選擇租房，因為他們可以在租房的同時將資金投入其他用途，這也是台灣年輕人缺乏的選擇。」
除了德國，美國的租屋補貼政策也展現出不同的實踐模式。在美國，房東需主動登記並符合政府的基本居住標準後，才能租給領取租金補貼的房客。彭揚凱解釋，因為美國的房屋稅、地價稅等相當高昂。美國的房東反而會因為提供租屋給補貼戶而獲得減稅優惠，這使得房東更願意參與補貼計畫，並同時保證房屋的居住品質。
崔媽媽基金會執行長崔秉怡也指出，若政府真的想下一帖猛藥，應該實施「租金管制」，在國外不少城市，例如舊金山、柏克萊、紐約等地區都曾提過此措施。而在一些德語系國家，也都被人稱為「租屋天堂」，因為他們對房客保障的條文非常多。「在德國，如果房東調動租金幅度太大的話，會被以刑法論罪。」他表示這可能讓許多台灣人都難以想像。
「美國的租屋市場透明公開，房東也不會因為房客申請補貼而逃避稅務，這是台灣市場所欠缺的。」彭揚凱認為，台灣若能學習這類政策，或許能促使更多房東參與補貼計畫，從而釋放更多房源，穩定租賃市場。
撥亂反正！專家籲「租屋補貼＋市場改革」並行
彭揚凱指出，台灣現有的租賃市場中，逃漏稅問題極其嚴重，經推估約有70%至90%的房東未依法報稅。這種地下化的市場，導致房東普遍不願讓房客申請租金補貼，因為擔心會被查稅。「即便政府已修法，房客申請補貼時無需告知房東，但實際上，當房東得知房客申請補貼後，可能會選擇漲租或拒絕續租，這使得房客承擔了更大的風險。」
面對這樣的挑戰，彭揚凱建議，台灣政府應該同步推動社會住宅的擴建與租賃市場的整頓，讓租賃成為年輕世代的另一種穩定選擇。「我們應該加大社會住宅的建設，同時健全租賃市場，讓租金穩定、品質有保障，才能真正吸引更多年輕人選擇租屋，而不是逼著每個人都要買房子。」
此外，政府也應該設法將大量空置的房屋釋出市場。「台灣有100萬間空屋，超過60%位於都會區，這些房源如果能夠有效進入市場，將大大緩解供不應求的問題，並對租金起到調節作用。」
讓青年選擇更多元！多管齊下打破「居住困境」
在國際比較的背景下，台灣的租賃市場顯然還有很大的改善空間。除了補貼政策的優化，更重要的是透過稅制調整和市場監管，提升房東參與的積極性，同時保障房客的居住品質與權益。隨著政府逐步推出改革措施，租屋市場的前景或許將有轉機，但這需要多方共同努力，才能打破現有的結構性困境。
誠如專家所言，只有當租屋成為一個安全、穩定的選擇時，年輕世代才能真正擁有更多居住的選擇，而不再被迫走上購屋之路。
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《CROSSROAD跨世代論壇》傾聽年輕人的聲音
想關心更多攸關青年的政策和議題，趕快報名2024/11/26《CROSSROAD跨世代論壇-2024國際青浪潮》，邀請副總統 蕭美琴、前AIT處長 司徒文、奧運金牌國手 李洋 等嘉賓，並由金鐘獎主持人「視網膜」主持對談。出席嘉賓，均開放現場青年朋友面對面提問QA，直球對決。
手刀報名：https://www.accupass.com/go/2024crossroadforum
●活動時間：2024/11/26（二）09:30-16:00（08:30-09:30開放報到）
●活動地點：台北萬豪酒店-萬豪一廳（台北市中山區樂群二路199號5樓）
●免費名額有限、提供參與證明！！
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彭揚凱指出，台灣的租屋市場呈現一種不健康的結構，特別是在雙北等都會區，租金高昂且供需失衡。現今首購族的年齡已逐漸推遲到40歲以上，這意味著年輕人將長期依賴租屋市場。然而，許多年輕人沒有把租屋當作一種穩定的居住選擇，原因在於租金補貼政策無法真正改善租賃市場的整體環境。
「台灣最大的問題是，年輕人如果想要穩定的居住環境，最終仍然需要購買房子。」彭揚凱強調，台灣的租屋市場缺乏足夠的保障，導致租房子並非一種令人安心的選擇。「租金補貼無法改變這個結構性問題，政府應該從根本著手，建立一個健康的租屋市場。」
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台灣的租屋困境，或許可以借鏡國外的成功經驗。以德國和瑞士為例，國家經濟發達、人民有錢，但50%以上的人口選擇租房，而非購房。德國法律把房客保護地相當的好，讓他們可以相較之下覺得安全，而且其住宅租賃法中最重要的一點：房東幾乎沒辦法終止無限期的租約。至於德國的房價貴嗎？以柏林為例，2023年的房價約落在一坪60萬元台幣，不過如果是在精華的米特區，新成屋一坪也會來到破百萬。
彭揚凱指出，他們並非買不起房子，而是因租賃市場提供了足夠的穩定性和保障。「德國人和瑞士人會選擇租房，因為他們可以在租房的同時將資金投入其他用途，這也是台灣年輕人缺乏的選擇。」
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崔媽媽基金會執行長崔秉怡也指出，若政府真的想下一帖猛藥，應該實施「租金管制」，在國外不少城市，例如舊金山、柏克萊、紐約等地區都曾提過此措施。而在一些德語系國家，也都被人稱為「租屋天堂」，因為他們對房客保障的條文非常多。「在德國，如果房東調動租金幅度太大的話，會被以刑法論罪。」他表示這可能讓許多台灣人都難以想像。
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面對這樣的挑戰，彭揚凱建議，台灣政府應該同步推動社會住宅的擴建與租賃市場的整頓，讓租賃成為年輕世代的另一種穩定選擇。「我們應該加大社會住宅的建設，同時健全租賃市場，讓租金穩定、品質有保障，才能真正吸引更多年輕人選擇租屋，而不是逼著每個人都要買房子。」
此外，政府也應該設法將大量空置的房屋釋出市場。「台灣有100萬間空屋，超過60%位於都會區，這些房源如果能夠有效進入市場，將大大緩解供不應求的問題，並對租金起到調節作用。」
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在國際比較的背景下，台灣的租賃市場顯然還有很大的改善空間。除了補貼政策的優化，更重要的是透過稅制調整和市場監管，提升房東參與的積極性，同時保障房客的居住品質與權益。隨著政府逐步推出改革措施，租屋市場的前景或許將有轉機，但這需要多方共同努力，才能打破現有的結構性困境。
誠如專家所言，只有當租屋成為一個安全、穩定的選擇時，年輕世代才能真正擁有更多居住的選擇，而不再被迫走上購屋之路。
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