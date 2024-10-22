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▲前任公安部部長蘇林曾出任國家主席，目前蘇林是越南最高領導人、即越共總書記。（圖／翻攝自FaceBook）

經過黨內票選，軍事將領出身的越共中央政治局委員梁強（Luong Cuong）在本月21日成為越南新任國家主席，這也是越南政府兩年以來選出的第四任國家主席，由於政府高層不斷變更，外界擔憂政局不穩，期盼早日當局穩定現況。梁強出任新任國家主席後，越南再次回到總書記、國家主席、總理、國會主席分別由不同人擔任的「四大支柱」集體領導，梁強在就職演說中表示，要追求自主及和平的外交政策，成為國際社會的朋友，值得信賴的夥伴，以及積極而負責任的一份子。越南政局近年來動盪不斷，算到梁強為止，國家主席5年任期已有4人擔任過，如果梁強能順利留下來，那他的任期會持續到2026年。梁強出生於1957年8月15日，今年67歲，是越南北部富壽省（Phu Tho）越池市（Viet Tri）人，梁強長年從軍，擁有大將軍銜，以往在軍隊的歷練主要從事政治與黨務工作。越南國家主席之前是由越共中央總書記蘇林（To Lam）擔任。蘇林原是公安部長，相關競爭者在他所執行的反腐運動中一一被掃落後，他於今年5月22日當上國家主席；前越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）今年7月19日任內辭世，蘇林8月3日又獲補選為越共總書記，如今他將國家主席之位交給梁強。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所學者阮克江（Nguyen Khac Giang）說，與公安體系的蘇林對比，推舉越南人民軍體系的梁強，表明雙方有意維持權力平衡，穩定體系。過去幾年海外投資湧入越南，同時也看準越南穩定的政局，然而去年高層人事變更不斷，讓外界擔憂政治會影響經濟，外界也關注政府內部的政治鬥爭何時會落幕。