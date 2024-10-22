高雄人記得儲水！台灣自來水公司第7區管理處公告，為了辦理「鳳山淨水場高低壓設備檢驗」、「小港區東林路1500mm管線維修」以及「鳳山廠中區計量管網水量計增設」等工程，10月30日上午8點開始，包含小港區、鼓山區、 前鎮區、苓雅區、旗津區、鹽埕區、臨海工業區等地將進行停水、降壓至少11小時，初估有9.9萬戶受影響。

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📍停水影響區域（30日08:00~19:00）
高雄市小港區：港口里、港明里、港后里、港墘里、港南里、港興里、港正里、小港里、大苓里、三苓里、龍鳳里、鳳鳴里、鳳林里、鳳森里、鳳源里、鳳興里、鳳宮里、順苓里(沿海路以東、大鵬路以西、宏平路以南、康莊路以北包圍區域)、正苓里(沿海路以東、大鵬路以西、宏平路以南、康莊路以北包圍區域)、二苓里(沿海路以西區域)、店鎮里(沿海路以西區域) 

高雄市前鎮區：鎮北里、振興里、建隆里、忠純里、興邦里、鎮中里、前鎮里、鎮榮里、鎮昌里、鎮海里、平等里、鎮陽里、鎮東里、明孝里、草衙里、明義里、平昌里、信德里、興仁里、興化里、信義里、明道里、明禮里、仁愛里、德昌里、明正里。
高雄市苓雅區：苓雅里、苓昇里。
高雄市鼓山區：哨船頭里。
工業區：大發、林園及和發產業園區大發基地。

▲10月30日高雄部分地區將停水，藍色區塊為停水區域、綠色為降壓區域。（圖／自來水公司）
▲10月30日高雄部分地區將停水，藍色區塊為停水區域、綠色為降壓區域。（圖／自來水公司）
降壓區域（30日08:00~19:00）

鼓山區： 九如四路以南、鼓山路以西 哨船頭里除外
鹽埕區： 全區 前金區： 社東、國民、林投、後金 、新生 、社西 、 博孝
苓雅區： 意誠 、鼓中、田西、苓中、博仁、苓洲 、 城北、苓東。

📍停水影響區域（30日08:00~21:00）
高雄市旗津區全部

📍停水影響區域（30日08:00~31日04:00）
臨海工業區(工業用水)

▲自來水公司表示，花蓮大地震有高達4萬戶無水可用，但經全力持續搶修，已經全面恢復供水，惟春節已到，用水量大增，會有水壓偏低情形。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣自來水公司提醒，民眾務必要在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。（圖／NOWnews資料照）
台灣自來水公司提醒，民眾務必要在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，自來水管線末端、大樓及地勢較高區域用戶，需稍待一段時間，水壓才會恢復正常，若恢復供水後，仍是缺水狀態，可直接通知自來水公司，將派專人到府服務。

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