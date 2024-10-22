我是廣告 請繼續往下閱讀

▲縣長周春米說明縣政的推動與最新進度，強調推動「五箭齊發」縣政綱要。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣長周春米（22）日在縣議會進行第4次定期施政總報告，提出以「五箭齊發」為主軸的縣政綱要，涵蓋「屏東更韌性」、「全齡心照顧」、「觀光新戰略」、「產業星未來」及「安心過生活」等五大方向。強調，縣府團隊將全力推動各項建設與政策措施，期望打造出充滿希望的大屏東。周春米表示，屏東正致力於成為一座更具韌性的城市。近期颱風造成嚴重災損，氣候變遷使得極端天氣成為常態，防洪治水的基礎建設至關重要。為此，縣府積極推動河川與區域排水改善工程，113年度15項工程總經費超過15億，預計將於113年底至114年中陸續完工。此外，縣府也成功爭取到中央核定第八批工程案及應急工程，總經費超過30億元，持續向中央爭取水資源及治水工程經費，以打造屏東安全的水環境，同時加強電力供應的穩定性與防災韌性。在「全齡心照顧」方面，縣府自114年起將家中第二胎以上的新生兒生育津貼提高至3萬元，並推動行動醫療入校健檢計畫，搭配兒童發展篩檢，守護兒童健康成長。針對孕產婦與育兒家庭，提供交通補助、月嫂到宅服務，並持續擴充0至2歲的公共托育設施，營造友善的托育環境，減輕家長負擔。醫療照護方面，縣府積極引進屏東榮總及義大醫院的醫療資源，推動多層級樂活照護園區，提升長照服務量能，並創新推出行動照護模式，提供行動生活復能車與行動中醫服務。在觀光旅遊，縣府提出多項硬體建設，包括風域半島、恆春文化中心等，並新設多元功能的「TAIWAN Hi 新園海洋航運園區」，成為屏東新的觀光亮點，期望透過文化與藝術，帶動屏東成為充滿藝術氛圍的城市。重大建設計畫之一，高鐵屏東車站特定區已成為全台首個以高科技產業為主軸的特定區，相關基礎建設持續進行中，縣府期望以此帶動南台灣科技產業廊帶的發展，為高科技產業鏈的蓬勃興盛作好準備。周春米強調，未來將持續推動交通網路、自來水普及、公共設施等建設，並加強與中央的合作，全力打造宜居城市，讓屏東縣民安心過生活。