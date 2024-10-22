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極力爭取開放代理孕母政策的民眾黨立委陳昭姿，今（22）日質詢時再度問行政院態度，質疑行政院屢遭性平會綁架，還點名台北市社會局前局長顧燕翎與前立委黃淑英，痛批兩人態度偏激、心理變態。國會殿堂理應是辯論公共政策的場所，但陳昭姿身為立委，卻屢屢在質詢場合人身攻擊其他不同意見的專家團體，無助代理孕母政策凝聚共識。代理孕母牽涉層面過廣，即使現在台灣已漸漸聚焦為「利他」的無償行為，不能涉及商業利益，但委託人與代理孕母間的權利義務，與未來的一個小生命息息相關，委託人權利到哪？代理孕母風險該如何補償？雙方關係該如何取得平衡點？這樣的政策，取決於每個人的價值判斷，光靠法律很難一言以蔽之，用文字強行規範。即使如陳昭姿所說，總統賴清德確實支持代理孕母，也沒有改變過態度，但要讓所有渴望有下一代的男男女女，可以找到方法孕育新生命，本來就沒有人會反對，大家在意的是，到底細節該如何規範？多數民調支持代孕，但只要再繼續問，希望是怎樣的代孕制度，勢必還是會有各種不同的意見還要整合，這也是代理孕母在台灣討論超過30年的原因。正因代理孕母需要各界意見，尋找大家都能接受的方案，若無法理性討論，絕對不可能逼另一方強迫接受。陳昭姿已非第一次點名黃淑英等婦權團體，立委用謾罵方式，在質詢時把代理孕母政策，升高成兩人之間的恩怨，對政策討論，完全沒有幫助。更何況，法案與政策推動本來就會有層層關卡，從部會、到行政院、再到立法院初審，最後朝野協商、完成三讀，都是相當漫長的過程，陳昭姿身為立委不可能不清楚，難道未來只要又有哪一階段卡關，也要再點名一次誰該負責？衛福部長邱泰源已說，《人工生殖法》修正草案最快今年年底將送進行政院，所有關切的人應放下成見，靜待結果，還給政策理性討論的空間就好。