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腸病毒疫情反覆，家長要特別留意！疾管署今（22）日公布最新監測，上週腸病毒門急診就診1.6萬人次，比前一週上升2.1%。疾管署表示，目前評估疫情將持續流行1個月，主流病毒型別以克沙奇A16型為多，但自9月以來，克沙奇A6型正快速上升，該病毒容易引起指甲斷裂、脫落情況，若出現病毒轉換，不排除延長流行期。根據疾管署資料顯示，10/13到10/19門急診就診計16288人次，較前一週15946人次，略上升2.1%，仍處在流行期。近4週實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型，此外，其他克沙奇A型病毒及腸病毒D68型持續於社區活動，疫情傳播風險持續。最新全國停課統計為單週331班，其中幼兒園有247班、國小28班、托嬰中心及其他機構56班。疾管署表示，今年9月開學以來，克沙其A6型病毒快速增加，目前已躍升為第2名，除了主要的手足口並症狀外，與其他病毒型不同的是，患者也容易出現大顆水泡及指甲脫落情況。並預計此波腸病毒疫情要到11月中旬才有望脫離流行。同時，疾管署表示，今（2024）年累計5例腸病毒感染併發症重症確定病例，分別感染克沙奇A2型有3例、克沙奇A10型有2例，其中有4例為未滿1歲幼童。另去年累計11例腸病毒感染併發重症確定病例中，以感染克沙奇A4型、A6型各4例最多，個案年齡皆為未滿3歲幼童。呼籲民眾留意孩童腸病毒重症情前兆病徵。疾管署提醒，腸病毒感染者在發病前，喉嚨與糞便就有病毒存在，此時就有傳染力，在發病後一周內傳染力最強，且可持續隨著糞便排出病毒，時間可達8到12周之久，因此痊癒後仍應繼續注意個人手部衛生，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，以避免將病毒傳染給嬰幼兒。此外，疾管署強調，酒精對腸病毒的毒殺效果有限，平時可使用濃度500 ppm的消毒水（10公升清水加100毫升含氯漂白水）進行一般環境消毒，降低病毒傳播風險。並提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。