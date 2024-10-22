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▲除了請回第一季的選手外，節目組也特地邀請了第一季擔任舞力導師的田一德回來擔任流星導師。（圖／踢帕娛樂提供）

▲第二季的學弟們由主題曲C位Alex領軍，驚喜獻上《原來的少年》致敬學長們。（圖／踢帕娛樂提供）

▲FEniX和克卜勒合作，勉勵學弟們不要放棄。（圖／踢帕娛樂提供）

《原子少年2》上週六迎來最受矚目的賽制「回到太陽系」，邀請原子少年第一季出道的學長們回娘家助陣學弟進行公演，FEniX、VERA、U:NUS、AcQUA源少年、Saturnday、OPENsi、LCY呂植宇等人皆回到了原子舞台，預告一出即造成廣大討論。第二季的學弟們更演出第一季主題曲《原來的少年》，回憶殺逼哭粉絲，U:NUS和晨之星帶來的精彩舞台更是讓歐弟敲碗他們組成「冬季限定團」。除了請回第一季的選手外，節目組也特地邀請了第一季擔任舞力導師的田一德回來擔任流星導師，陣容可說是相當豪華。本次賽制不只粉絲，連第二季的選手們也相當期待播出，鑽石星球的東翰本次如願和偶像LCY呂植宇合作演出，直呼自己追星成功，從錄影後就不斷壓抑想「劇透」的心情，對於終於等到播出，可以大肆分享和學長合作的心得，非常興奮。賽制正式開始前，第二季的學弟們由主題曲C位Alex領軍，驚喜獻上《原來的少年》致敬學長們，前奏一下，田一德老師就感嘆：「時光倒流了！」彷彿瞬間回到了第一季，突如其來的回憶殺逼哭了現場許多粉絲，第一季便擔任導師的坤達表示：「真的有回到《原（子少年）1》的感覺，有種接棒的意味。」U:NUS高胥崴則說，看到學弟彷彿看到自己過去參賽時的影子，也發現自己已經成長了，更肯定學弟們的表演創造了兩屆的連結，「節目總是說要做傳承，他們做的就是連結，有連結才會有傳承。」本次學長學弟合作賽首重傳承，學長們帶著出道以來累積的舞台經驗回來與學弟們交流，U:NUS蔡承祐將表演比喻成食譜，「照著別人的食譜走，就永遠都是那樣，但你們要寫出自己的食譜，那才有獨特性。」提醒學弟們走出自己的路，本次U:NUS成員蔡承祐、高胥崴和晨之星成員Alex、伍承慶、黃崇峻合作帶來的舞台獲得導師們的一致讚賞，歐弟更直接敲碗他們組「冬季限定團」，並開口要投資，認為他們帶來的表演相當到位，具有唱跨年開場的實力。和克卜勒合作的FEniX則是在發現克卜勒過去幾場賽制的成績和第一季的火星相似之後，拿出了當時節目的團服勉勵學弟們不要放棄，「即便現在在谷底，也會有爬上金字塔的一天。」VERA廖學文也拿當初第一季的參賽經歷鼓勵選手在被看見前要持續增進自己，「機會來了的時候抓不抓得住，就是看你在還沒被發現的這段時間，你有沒有去努力。」經過此次賽制，選手們無論是舞台表現力，還是參加選秀節目的心境，都透過學長的經驗傳承而更加成熟。8/24起 每週六晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線8/30起 每週五晚間十點｜中視播出8/31起 每週六晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架