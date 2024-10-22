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▲最低只要498起，每日不限時段但是限量供應，按照不同價格可以選擇不同的原肉切片和極上海鮮；肉品包含「美國SRF極黑和牛霜降、美國SRF極黑和牛雪花」等。（圖／馬辣集團提供）

▲六福萬怡酒店的吃到飽餐廳「敘日全日餐廳」即日起推出韓國美食美酒節，還加推若為南港、基隆等6個區域市民，將能享用餐85折，暢饗干貝、松葉蟹腳吃到飽，還加送每位烤龍蝦。（圖／六福萬怡提供）

一個人也可以爽爽地麻辣鍋吃到飽！馬辣集團為了迎接雙11光棍節，即日起推出「單身寵客方案」，「馬辣」、「新馬辣」19家門市推出每日限量的快閃個人套餐，最低每人498元起，「新馬辣Plus+」3家門店也同步推出598元起快閃個人套餐。所有價位都享有「五盎司頂級好肉」或「五品漁港直送海鮮」，還有手工鍋物配料、鮮醇生啤、16種哈根達斯、8款莫凡彼冰淇淋、安格斯黑牛咖哩飯、紅白酒等數十種美食，通通吃到飽。即日起推出，「馬辣」、「新馬辣」、「新馬辣Plus+」個人套餐分三種價位，最低只要498起(新馬辣Plus個人套餐598起)，每日不限時段限量供應，按照不同價格可以選擇不同的原肉切片和極上海鮮；肉品包含珍貴的「美國SRF極黑和牛霜降、美國SRF極黑和牛雪花」、美麗均勻油花的「澳洲黑毛和牛、美國choice無骨牛小排(肩)、Ａ級松阪豬」，鮮還有「美國CAB安格斯黑牛、美國Prime頂級牛梅花」等。海鮮按照不同的價位可任選五品，包含巨大海虎蝦、阿根廷天使紅蝦、藍鑽蝦、金目鱸魚、干貝、深海魷魚等，更棒的是單人開鍋不必再加個人開鍋費，90分鐘內可以暢快開涮，鍋底提供蔬菜精力湯，加50元可升級馬辣七種經典湯頭，但是「個人套餐+歡樂吧放題」為各店快閃活動，每日僅限量推出，有些門店並未配合個人套餐，另外，人氣頗高的另一家吃到飽餐廳、即六福萬怡酒店的吃到飽餐廳「敘日全日餐廳」，即日起推出「敘饗韓風食堂」韓國美食美酒節主題餐檯，一次推出數十道韓國經典菜餚。若為南港、汐止、內湖、松山、信義或基隆市民，10月31日前不分平假日午、晚餐，將能享用餐85折，暢饗生食級干貝、烤牡蠣，假日還有生蠔料理、松葉蟹腳。每位成人還送位上餐點「蒜味奶油焗烤龍蝦」半尾。