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▲據中央氣象署今（22）日發布的「120小時颱風暴風圈侵襲機率圖」顯示，全台灣僅蘭嶼、高雄市、恆春暴風圈侵襲機率有1％。（圖／取自中央氣象署）

▲週四、週五（24日至25日）受東北季風及颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大臺北、東半部地區有局部大雨或豪雨發生的機率。（圖／中央氣象署提供）

潭美颱風（國際命名：TRAMI）最新路徑預估以西北方向前進呂宋島再往海南島的機率大，120小時全台暴風圈侵襲機率出爐，最高也只有1％，不過週四、週五（24日至25日）受東北季風及颱風外圍環流影響，有局部大雨或豪雨發生的機率，提醒民眾仍要做好防災準備。中央氣象署預報指出，目前台灣東南側到菲律賓東方海面，有2個主要的熱帶系統，潭美颱風預計往呂宋島北端移動再進入海南島，第二個熱帶系統仍在發展及接近中，將持續觀察天氣最新動態。預報員徐仲毅表示，潭美颱風預估以西北方向前進呂宋島，在進入海南島機率較高，預估將以輕颱風上限通過機率高，週四、週五（24日、25日）影響台灣最劇烈，不過從路徑看來發布警報機率低，但受到東北季風影響，台灣風雨仍相當可觀。根據中央氣象署今（22）日發布的「120小時颱風暴風圈侵襲機率圖」顯示，全台灣僅蘭嶼、高雄市、恆春暴風圈侵襲機率有1％。不過颱風假除了會綜合考量風力、雨量，停班課標準依各縣市地方政府公布為主。明（23）日東北季風增強及影響，北部及東北部氣溫下降、天氣轉涼；基隆北海岸、東北部及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，尤其東北部山區有局部豪雨發生的機率；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。週四、週五（24日、25日）颱風逐漸通過菲律賓呂宋島附近，受東北季風及颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大臺北、東半部地區易有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其宜蘭及花蓮山區不排除有豪雨等級以上降雨發生，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。週六、週日（26日、27日）仍受颱風外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有陣雨，北部地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，尤其26日東半部地區有局部豪雨發生的機率，南部地區及中部山區亦有零星陣雨，其他地區為多雲；沿海、離島風浪則持續偏強。