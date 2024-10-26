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▲阿桑出道曲〈葉子〉當年在台灣相當熱門，幾乎人人都會哼唱。（圖／阿桑粉絲團臉書）

▲阿桑因為從小父母離異、家境貧困的關係，很早就出來工作貼補家用。（圖／阿桑粉絲團臉書）

▲S.H.E當年都有演出《薔薇之戀》，也因為華研的關係認識了阿桑。（圖／S.H.E臉書）

▲袁惟仁曾評價阿桑的聲音很有特點和辨識度。（圖／袁惟仁臉書）

2003年的經典台劇《薔薇之戀》你看過嗎？這部戲是六七八年級生共有的回憶，播出的熱潮更帶動片尾曲〈葉子〉爆紅，而〈葉子〉的演唱者正是已故女星阿桑所演唱。歌紅人不紅的她，另一首作品〈一直很安靜〉近年被無數藝人、網紅歌手拿出來翻唱，也連帶讓人想起這個34歲就因乳癌過世的一片就爆紅的女歌手。事實上，阿桑雖然出道6年就病逝，但她曾發行過2張專輯，實力備受看好，她的離世也讓眾人不捨，S.H.E、動力火車、袁惟仁當年都紛紛送上花籃哀悼。1975年出生的阿桑（本名黃嬿璘），當年唱紅〈葉子〉後順勢出道，也因為歌曲和偶像劇的熱度，讓她得到比一般新人更高的關注度。2003年11月華研幫她發行了第一張專輯《受了點傷》，除了收錄大熱門療傷系情歌〈葉子〉外，專輯同名歌曲〈受了點傷〉、〈如果愛你只有這一次〉等，傳唱度都很高。阿桑溫柔的唱腔透出悲情和充滿人生歷練的心酸，很有辨識度和記憶點，更經常讓聽眾不自覺落淚。S.H.E曾在受訪時齊聲表示：「她的聲音很悲，但其實人很隨和、很開朗」。阿桑也曾說，自己其實沒有故意要走苦情女的路線，但從小到大的生活不順遂，讓她比一般藝人更懂得惆悵、無奈的心境。發行專輯《受了點傷》後，阿桑曾在受訪時提到，「那其中蘊含的全部都是我的經歷，我覺得在我發第一張專輯以前，真的是很不幸，我也不知道為什麼自己的生活會那麼不順利！」出生在父母離異的家庭，單親的阿桑很早就出來賺錢貼補家計，也是因為考入藝工隊，到酒吧唱歌賺錢的關係，讓阿桑遇到自己的伯樂。阿桑在酒吧認識經紀人汪一平，和對方簽約後就錄了Demo到處想找唱片行發行，可惜一開始處處碰壁，她還曾萌生轉行的念頭，但最後在汪一平的支持下，才成功找上華研，發行了經典歌曲〈葉子〉。因獨特的嗓音和滄桑的唱腔，華研當即就決定將她的藝名取為阿桑，而彼時的阿桑已經28歲，才終於成為新人歌手出道，隔年就入圍金曲獎最佳新人獎。〈葉子〉成功後，華研在2005年又幫阿桑推出了第2張專輯《寂寞在唱歌》，主打歌〈寂寞在唱歌〉、〈一直很安靜〉同樣爆紅，又因〈一直很安靜〉被當年熱播的仙俠劇《仙劍奇俠傳》選為插曲，讓阿桑的專輯在中國銷量也很不錯，實體唱片賣破15萬張。2006年阿桑與華研的合約到期後，就轉到中國發展，活動多以接唱商演為主，也帶起更高的知名度。可惜阿桑在2008年被診斷出罹患乳癌，雖然她馬上暫停手邊工作開始治療，還是在半年後，也就是2009年的4月6日於新店慈濟醫院過世，享年34歲。阿桑的死訊讓無數音樂人悲痛，告別式上除了師兄張智成出席外，還有好友JS兄妹到場，鄭元暢、S.H.E、動力火車等人則送上花圈哀悼，盼阿桑一路好走。袁惟仁則感嘆：「阿桑的聲音很有特點也很有辨識度，尤其是〈葉子〉那首歌更是華語樂壇中不可多得的經典之作，她的去世讓華語樂壇失去了一個好聲音。」