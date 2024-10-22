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▲青峰被傳今年買下大直豪宅，但本人尚未證實。（圖／吳青峰臉書）

▲Ella內湖婚房至少百坪上下，市價破億元。（圖／Ella臉書）

▲Ella家中的華麗旋轉樓梯引人注目。（圖／Ella臉書）

▲Ella玩任天堂遊戲機、喝手沖咖啡。（圖／Ella臉書）

S.H.E 9月11日迎來出道23周年，成員Selina（任家萱）、Ella（陳嘉樺）、Hebe（田馥甄）入行至今荷包賺飽飽，43歲Ella今（22）日被爆料近年砸下2.3億，入手台北市內湖區的摩天大樓豪宅，而天團蘇打綠42歲主唱吳青峰則傳出訂下大直的新家，成為「半導體之父」張忠謀的鄰居。據《鏡週刊》報導，Ella從團體單飛後，依舊維持事業巔峰，她在2022年以2.3億台幣，購入位於北市內湖區的摩天豪宅高樓戶，該建案被封為「內湖豪宅王」；合體蘇打綠或是單飛發行專輯 ，人氣和買氣都很旺的青峰，近年在大陸接不少工作，收入也很可觀，盛傳他今年買下位於大直第一高、飯店式管理的大樓豪宅，鄰居是台積電創辦人張忠謀。Ella在內湖有一棟居住多年的自宅，內部裝潢曾經多次在粉專上曝光，不只客廳採挑高設計，鋪有地毯和2層樓高的大片落地窗，還有一條通往2樓的旋轉樓梯，宛如韓劇豪門主角家中的場景，傢俱選用溫暖的木紋材質、大地色系，加上柔和的燈光和自然採光，綠色植栽點綴，讓室內舒適感提升，Ella一邊玩switch遊戲機、品嚐自製咖啡，或是抱著愛犬，看起來相當愜意。據悉，Ella在大安區麗水街有置產，與老公賴斯翔結婚後定居內湖四期豪宅「麗池會」，該區多以別墅為主，每坪約80萬到85萬元，光是一戶即超過百坪，市價上億元起跳。