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▲據財政部資料，今年Q2約10年以內買賣占9成，人均獲利150萬起跳。（圖／記者陳韋帆製）

▲曾敬德指出，這波房市反轉，不少投資客在Q2就已出場，且獲利恐怕比帳面還可觀。（示意圖／翻攝pexels）

房貸水位拉警報，投資客早已大逃亡！據財政部資料，今年Q2房地合一稅課徵共3.7萬件，其中約9成屬於10年內短期買賣，平均獲利約150萬起，以Q2後期才傳出房貸水位拉警報的狀況來說，當時就有不少屋主獲利了結，不少人都是後期才進場的接盤俠。據財政部資料，現行房地合一稅2.0政策，房屋獲利稅率，持有2年內45%、2~5年35%、5~10年20%、超過10年15%。換句話說，被課徵20%以上稅率者，都屬於房屋持有10年內即轉售，以台灣房屋自用習慣普遍30年起跳來說，10年內多屬於短期買賣。據財政部最新資料，今年Q2全台房地合一稅共約3.7萬件，課徵稅率占比，20%占3成4，平均繳稅81萬，獲利約407萬；35%占約2成2，平均繳稅85萬，；45%占2成，平均繳稅67.5萬，獲利約150萬。適用10年以上10%優惠稅率者，占1成，平均繳稅32.8萬，回推獲利328萬起。觀察其數據可發現，有9成房地合一稅負者，屬於10年內買賣，顯示今年Q2不少人都已獲利了結，而面臨「房貸之亂」者，則大多是這波房市榮景後期的接盤俠，央行雖說在9月20日祭出信用管制，假設真有作用，恐怕大多也是打到房市小白，真正高端投資客早已紛紛退場。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2019年底~2024年Q2全台房價節節攀升，房地合一稅本意是為抑制房市投資短期買賣，不過，情勢大好的房市，讓投資人依舊趨之若鶩，高端投資人對於市場嗅覺敏略，也意識到Q2恐怕是最後一波榮景，直接獲利了結出場，並依規定繳稅，房地合一稅未實質起到抑制作用，國庫則大賺一筆。他進一步指出，此次財政部公布數據中，有2成房屋交易未被課徵房地合一稅，推測與「自住房地持有設籍滿6年」後出售，可擁有400萬免稅額有關；不過，若將400萬免稅額計入，從納稅額回推的獲利資料，持有5年以上才轉售的獲利金額，恐怕比帳面更加可觀。