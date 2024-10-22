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▲孫沁岳開箱麥當勞《獵人》角色盲卡包。（圖／翻攝自孫沁岳IG）

▲孫沁岳曾在2022年萬聖節裝扮成《獵人》人氣角色「西索」。（圖／翻攝自孫沁岳IG）

孫沁岳開箱麥當勞《獵人》角色盲卡包了！麥當勞近來發送300份知名動漫《獵人》的角色盲卡給KOL，但許多人對《獵人》並不熟甚至稱它為「卡通」引來粉絲不爽，男星孫沁岳因在YouTube上分享過許多《獵人》題材，被網友說是最有資格開箱的名人，而孫沁岳也不負眾望，今（22）日在IG開箱盲卡包，專業的介紹讓動漫迷興奮，「全台灣都在等你！」孫沁岳在IG上開箱《獵人》角色盲卡包，一口氣唸出所有角色名，還幽默將14號貼成44號，不但展現出動漫迷的專業，就連卡包的貼心設計以及卡片玩法都講到，1分鐘的影片看完，和其他不懂動漫的KOL相比，簡直是不同等級，讓不少網友大喊，「沁岳是全村的希望」、「沁岳開完箱，戰爭可以平息了」、「還好你有拿到！全台最該拿到的人」、「當之無愧，麥當勞應該給你100套」、「你差點被全世界通緝」。麥當勞送出300份《獵人》角色盲卡包給KOL，但許多人不懂動漫，展榮甚至稱呼它為「卡通」遭到炎上，就連孫生都發文嗆，「真的不要硬要欸。」還有人嗆麥當勞的行銷，「到底在搞什麼鬼？」在這波炎上事件中，男星孫沁岳被點名是最有資格拿到的，孫沁岳是資深藝人劉尚謙的兒子，演過許多台劇，包括《獨家保鑣》、《正義的算法》、《鬼之執行長》等，不只是演員身分，他還是擁有35.6萬訂閱者的YouTuber，經常分享漫畫、動漫作品的介紹及心得，《獵人》也是他的題材之一，他也曾在2022年萬聖節打扮成人氣角色「西索」，超還原的Cosplay被一票網友封為「真人版西索」。因為一直等不到孫沁岳開箱，不少動漫迷心碎，不過孫沁岳經紀人表示，他其實有收到，只是因為不在台灣還沒辦法發文，如今終於等到，也算是彌補了動漫迷受傷的心。