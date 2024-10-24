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▲李威進營運長指出，這次宿舍改造特別強調居住者的休息品質，設置了放鬆區域與個人儲物空間，同時也納入同仁們的收納需求、學習空間，讓同仁享有更佳的居住體驗。（圖/品牌提供）

▲來自苗栗的同仁毓妏表示：「出門在外工作，真的很需要有個放鬆的空間，這次的改造真的超乎想像。」（圖/品牌提供）

▲宿舍改造後多了大家聚在一起吃飯的空間，提供了如家一般的舒適感受，也大大提升了同仁的歸屬感。（圖/品牌提供）

王品集團作為台灣餐飲業的領導品牌，旗下的「石二鍋」以其新鮮美味和親民價格深受消費者青睞；為了確保每位同仁都能在舒適且富有激勵的氛圍中發揮潛力，「石二鍋」不遺餘力地提升同仁的日常工作環境氛圍，並於今年六月起攜手瑞典知名家居品牌IKEA，啟動專屬員工的「心鮮室改造計畫」，陸續改造全台北中南三間分店的同仁休息室，並在上月完成新北三重女生宿舍改裝，希望藉由改造同仁休息環境來提升同仁的生活品質與歸屬感，亦落實品牌推動幸福職場理念。王品集團營運長李威進表示，「石二鍋」的宿舍改造計畫就是要讓同仁感受到家的溫暖與親切，讓他們回到宿舍可以享有一個充滿溫馨氣氛的居住環境。全台共有88間分店、擁有超過1,600名服務同仁的「石二鍋」，在北中南皆租有宿舍，提供給從外縣市轉調來的同仁居住。也因此宿舍是同仁們在工作以外密切使用的空間。石二鍋聯手IKEA企業業務團隊一同從「溫馨」與「實用」出發，打造了具備現代感且功能齊全的女生宿舍，以IKEA知名簡約風格為主，搭配溫暖柔和的色調，營造出舒適的居住環境，並結合IKEA收納系統與多功能家具及舒適的床具，讓宿舍具備高度空間利用率的同時也能滿足同仁的多樣化需求。李威進營運長進一步指出：「這次宿舍改造特別強調居住者的休息品質，設置了放鬆區域與個人儲物空間，同時也納入同仁們的收納需求、進修同仁的學習空間，讓同仁享有更佳的居住體驗，提升他們的歸屬感，提供了如家般的舒適感受。」石二鍋為同仁打造專屬休息室與同仁宿舍的「心鮮室改造計畫」同樣獲得同仁的高度評價，來自苗栗的同仁毓妏表示：「出門在外工作，真的很需要有個放鬆的空間，公司能夠有心為我們重新改裝宿舍，讓我們感受到公司對我們的重視，也讓我們能夠更安心地投入工作，這次的改造真的超乎我的想像。」不僅增強了同仁的工作動力，也深化了他們對品牌的認同感，提升了整體的團隊氛圍。石二鍋對同仁的全方位關懷也展現在其他方面，包括具有競爭力的薪資、完善的健康計劃以及彈性的工作安排，以確保同仁在職場與生活中獲得最佳支持。石二鍋與IKEA聯手為同仁宿舍換新裝的影片紀錄也在社群平台上造成熱烈討論，臉書粉專影片上架短短一周內即創下135萬以上的觀看次數；石二鍋將持續推進全台三家宿舍改裝，並持續規劃同仁休息室的改造；另一方面，石二鍋分店版圖也持續擴大，歡迎所有對餐飲相關經驗有興趣的優秀人才一同加入，為職涯規劃創造新鮮的任務經驗。