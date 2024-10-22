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台中火力發電廠第2期新建4部燃氣複循環機組計畫，8月底通過環評初審。環保團體昨（21）日批評中火將擴張為世界第一的煤氣火電巨獸，空污不減反增。台電今（22）日反駁，中火2016年至2021年減排幅度比台中全市還高，顯示空污減排努力可受公允。台灣健康空氣行動聯盟、台中市爭好氣聯盟、台灣護樹團體聯盟、南投縣健康空氣行動聯盟等團體昨於立法院召開記者會，批評台電是世界第一的煤氣火電巨獸，中部人還要忍受到2035年才能脫離燃煤之苦。爭好氣聯盟執行長岳祥文指出，按中火2期燃氣開發環說書顯示，中火的溫室氣體排放總量只減少27%，粒狀物不減反增加60%，氮氧化物也只減少52%，批評民進黨政府繼續把人民當傻子。對此，台電今日回應，依環境部公開之臺灣空氣污染物排放量清冊資料，台中市2021年全市空污排放量相較2016年削減約21292噸，同期中火則減量23208噸，優於全市的減量幅度。台電補充，中火持續透過短中長期減排措施，空污排放量已從2016年38352公噸降至2023年11624公噸，空污削減近2.7萬噸，削減率近7成。至於環團關心燃氣2期計畫環評，台電說明，由於環評制度在於評估開發行為之最劣情境對環境影響之程度，若僅以環評最劣情境所推估之燃氣計畫排放情況，去對比台中電廠現況之空污減量最佳情境，「實有失公允客觀，視同變相抹煞過往台中電廠空污減量的努力。」台電強調，2019年起，台中電廠發電量已不足支應台中市用電量，因此推動新建燃氣機組，可兼顧中部地區之用電及深化減煤力道。完成中火燃氣計畫後，既有的10部燃煤機組，最終會有4部除役拆除，6部轉為國安備用機組、備而不用，台電將全力以赴，達成「早一日增氣，早一日減煤」目標。