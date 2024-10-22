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統一獅王牌投手古林睿煬在台灣大賽G1因背部緊繃提前退場，今（22）日台灣大賽G3賽前進行傷退後首次的傳接球練習，他表示自己身體狀況正常。獅隊總教練「餅總」林岳平指出，若台灣大賽戰線延長到第6或第7戰，古林可能還有機會再度登板，但仍需觀察他的恢復情況。古林睿煬在季後挑戰賽中對樂天桃猿先發7局，僅失1分非自責分，成功奪勝。台灣大賽G1前3局投出無失分，但在4局進行練投時感覺背部緊繃，球隊為保險起見，提前讓他退場休息，並安排附近醫院做進一步檢查。經過兩天休息，古林睿煬今天首次進行傳接球，他表示投球感覺很好，並無不適現象。不過，對於是否能在台灣大賽再度登板，古林表示目前還沒有確定想法，並需視後續恢復進度而定。林岳平則強調，古林的身體狀況需進一步觀察，若戰線拉長至第6或第7戰，將再評估他能否再度上場投球。古林今年以優異成績贏得防禦率王，並拿下職業生涯首度雙位數的10勝，我成為年度MVP熱門候選人。對於入圍年度MVP，古林謙虛地表示，原本沒想過有這個機會，感覺既開心又不真實。他特別感謝隊友們，尤其是捕手陳重羽的引導協助，讓他在場上有穩定的發揮，「今年最滿意的就是能夠穩定出賽，該吃下的局數都扛住了。」