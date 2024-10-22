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融資租賃公司因專法延宕至今未立法，淪為三不管地帶，引發不少亂象，網路爆紅動畫「山道猴子的一生」，更道盡年輕人因借錢方便買車，導致財務悲歌。隨著立法院新會期開議，是否設立專法也引發關注，對此，金管會今（22）日表示，目前已著手研議將資本額達一定規模的上市櫃融資租賃公司納入《金融消費者保護法》規範，至於是否制訂專法，要等年底委外機構研究報告出爐後，再做政策上的決定。金管會銀行局表示，雖然融資租賃公司貸放業務，不屬特許業務，但金管會站在行政團隊的一員，一定會在可處理範圍盡量處理，就國外監理經驗來看，對於收受存款機構的貸放機構，管理重點都是消費者保護，目前金管會也是朝消費者保護方向來努力。金管會目前研擬兩方向納管，短期部分，研議資本額達一定規模的上市櫃融資租賃公司納為金融服務業，適用《金融消費者保護法》規定，但這涉及修法，必須與外界包括納管的機構充分溝通，看這方法是否可行。長期方面，由於2008年行政院版融資公司法，原來立法目的是排除公司法15條規定及民法利率上限規定，但因至今時空背景已不同，相關消費者保護條文也該強化，要制定專法必須通盤規劃，金管會已委外研議，後續視委外研究成果再提出報告。只是，在修法、立法前，金管會如何要求融資租賃公司自律？金管會強調，目前採行2個方法，除要求證交所及櫃買中心督導具市場領導地位的上市櫃融資租賃公司加強管理，並協助融資租賃公會訂定自律規範，有關融資租賃公司涉及「影子銀行」爭議，這部分也已請銀行公會研議訂定銀行對租賃公司授信實務作法，相關授信實務已將融資公司對於融資租賃公會所訂自律規範的遵法情形，納入授信評估中，希望透過銀行端強化對融資租賃公司授信管理，落實消費者保護措施，目前銀行公會仍在訂定中，會督促他們盡快發布。至於《金融消費者保護法》修法的時程，金管會表示，由於還要修法，並送立法院審議，時間無法評估，但訂專法絕對不可能比修法更快，尤其專法可能因不同行為規範，涉及不同主管機關，會花費更長的時間，當然，現在也有民間版的融資專法，未來也會納入參考，只是，還是會先看委外研究有無具體建議，再做政策上決定。