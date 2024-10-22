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美國總統大選進入倒數兩週，部份州已展開現場提前投票以及郵寄投票，最新提前投票數據顯示，共和黨選民相較於以往大選，提前投票比例呈現增加趨勢。根據華爾街日報報導，儘管共和黨總統候選人川普（Donald Trump）曾對提前投票的公正性提出質疑，但今年大選，共和黨選民的提前投票率比以往大幅提升。佛羅里達大學選舉實驗室（University of Florida’s Election Lab）統計，在那些需要選民登記黨籍的州，民主黨選民的提前投票比例約為47%，而共和黨選民為33%。關鍵搖擺州如密西根州和喬治亞州，投票數據則未按黨籍區分。報導指出，在2020年，民主黨的提前投票比例接近52%，而共和黨僅為24%。這次共和黨改變策略，川普近日也透過手機簡訊呼籲支持者提前投票，各種造勢場合也不斷使用字樣vote early提醒，川普陣營認為，提前投票策略幫助團隊更有效分配資源，藉此爭取尚未投票的民眾。