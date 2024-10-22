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▲熱血桌球電影《乒乓男孩》今（22）日舉行電影首映會。（圖／記者李政龍拍攝）

▲江宏傑不排斥自己的孩子未來想出道。（圖／記者李政龍拍攝）

▲鄭人碩忙於工作，鮮少時間能和兒子相處。（圖／記者李政龍拍攝）

熱血桌球電影《乒乓男孩》今（22）日舉行電影首映會，徐若瑄、鄭人碩、施名帥、江宏傑、魏蔓、歐陽倫、陳思羽等主要演員們皆出席。徐若瑄受訪時透露，自己在前幾天才首次和9歲兒子Dalton大吵，兒子當下還情緒化大吼：「妳就喜歡看我哭對不對！」讓她心中百感交集，心情十分難過，她也曝光自己當下的反應。徐若瑄在《乒乓男孩》中飾演「嚴母」，現實生活中她一直希望自己是個開明的媽媽，能夠陪著孩子歡笑，然而事與願違，「我當然也想當生活中只是快樂陪他的那個人，但是不可能，他們還未成年一定需要監督。」她坦言近來兒子要大考，她特別飛回新加坡去監督，母子倆卻因此起衝突，「禮拜天人生第一次中大吵架，真的有點傷心，但他拿兩張面紙幫我擦眼淚的時候又融化了。」當下Dalton甚至氣得對徐若瑄吼：「妳就是喜歡看我哭對不對？妳就是喜歡把我弄哭對不對？」讓徐若瑄十分心碎，她笑說當下自己只能自己轉身離開去小角落，「在氣頭上大家都要冷靜一下。」她也表示，Dalton應該要來看《乒乓男孩》，「這樣可以闔家觀賞的電影太難得了，很多孩子看了這部電影會了解，這是父母的愛，有時候雖然會很生氣，但會知道背後是滿滿的愛。」江宏傑也身為爸爸，但他在片中是演出嚴厲的桌球教練，認為角色有很多面向，不僅要和學生當朋友，也要樹立教練威嚴，「但其實教練的樣子就是我們平常教小朋友的日常。」對於將來如果自己的孩子要出道也並不排斥。而鄭人碩一直都忙於工作，鮮少時間能和兒子相處，他也坦言，「確實演的時候有一種寄情作用。」《乒乓男孩》本週五（25日）在台上映。