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▲時隔17年再唱〈結果咧〉，愛紗表示已經不像當年那麼緊張。（圖／Gogoro提供）

隨著近期經典團體紛紛合體復出開唱熱潮，曾奪下2座金曲獎最佳演唱團體的「大嘴巴」，也被網友名列在10個解散最可惜的團體中。近日台灣電動機車龍頭品牌Gogoro JEGO車款，因JEGO音似「結果」，因此特別邀來愛紗合作，讓她重新改編演唱過去大嘴巴經典歌曲〈結果咧〉作為廣告歌，時隔17年重新錄唱該曲，這次MV中的3個男搭檔全都被換成電動機車，但仍勾起愛紗不少過去的回憶與情懷，再被問到合體機會，她罕見鬆口表示：「未來的事情真的是很難說…就到時候看看囉！」這次收到為電動車改編歌曲的邀約，愛紗感到非常榮幸，笑說：「結果咧跟JEGO的諧音一模一樣，當時一聽到有這合作時，內心真的覺得是命中註定要搭配在一起！改編歌詞有機車可愛又帥氣的元素，很琅琅上口，在錄唱的時候，覺得非常好玩，JEGO的歌詞實在太洗腦了。」廣告以MV形式拍攝，昔日大嘴巴3名男成員的戲份被JEGO取代，愛紗表示：「我覺得這個廣告的想法和創意非常特別，以前拍MV是和3個男生一起，這次和我搭配的卻是一台機車，搶眼的程度完全不輸。而且最感動的是，沒有想到多年後還有機會進錄音室唱這首歌，真的很懷念。」時隔17年重新進錄音室錄製〈結果咧〉，談到最大的不同？愛紗表示：「〈結果咧〉是大嘴巴第一張專輯的主打歌，記得當時每次進錄音室時都非常緊張，那時候的中文咬字完全不行，每一句都是被製作人一個字一個字的修正，花了很多時間才錄好，抱持著一定要讓大家刮目相看的心情。這麼多年後再錄這首歌，又回想到當年那些辛苦的過程，但已經不會像當年那麼緊張，很快就完成，製作人還誇獎功力保持得不錯。」這次的合作也勾起愛紗許多過去團體時期的美好回憶，〈結果咧〉這首歌對她真的是意義非凡，不僅是大嘴巴第一張專輯的第一首主打歌曲，當時每天宣傳滿檔，琅琅上口的副歌傳遍大街小巷，不僅初嚐爆紅的滋味，也獲得第19屆金曲獎最佳演唱團體獎，她還記得媽媽特別到台灣出席頒獎典禮的模樣，與獲獎時雀躍的心情，「那時候是我人生中第一次因為興奮又激動到雙手發抖。」往事歷歷在目、宛如昨日，尤其近期又收到不少網友敲碗他們復出的訊息，愛紗感念大家沒忘了他們，表示：「目前是沒有這個規劃，但未來的事情真的是很難說，我覺得隨緣囉！每一個人都有各自的工作在忙，或許未來時間到了或剛好大家都有空了，不是沒有這個機會。」