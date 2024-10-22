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▲廖家儀公開自己躺在病床上的照片，讓粉絲相當心疼。（圖／廖家儀的粉絲團 臉書）

台灣女演員廖家儀，過去曾出演過不少本土劇，像是《夜市人生》、《娘家》等，代表作品不少，不過她從2009年與香港太古陳世傑結婚，並生下2子1女後便定居香港，鮮少回台。近期她在臉書上曝光近況，坦言自己近日因椎間盤嚴重突出而回台動了手術，更因為自身血紅素不足，足足輸了2輪的血才進開刀房，更坦言自己在搭飛機返台前，打了止痛劑，讓粉絲十分心疼。廖家儀今（22）日在臉書上發文，指出整個大腿麻疼了2個月，儘管努力復健，但依舊沒有好轉，直到在香港照了MRI（核磁共振）才找出病因：「發現是第四節第五節椎間盤嚴重突出，而且壓迫左腿神經，難怪我這麼痛。」最後只好開刀處理，沒想到就連回台手術的過程都相當艱辛：「打止痛劑才上飛機，不打真的飛不了，坐立難安，撐回台灣即刻排手術房。」但廖家儀後續更坦言，自己的身體狀況連進開刀房都有問題：「幾度因為我的血紅素太低，7，無法開刀，醫院也很仔細的要求我先做輸血，前後輸血了2輪，終於達標，才可以開始進行手術。」讓她感概表示：「這次手術的過程中，我也深深地領悟到，健康的身體，真的很重要。」更表示痊癒的她現在有認真吃鐵劑，希望能將血紅素補足。