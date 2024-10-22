我是廣告 請繼續往下閱讀

▲花花坦言自己曾一度認為自己非常沒用。（圖／翻攝自花花臉書）

▲花花表示拍照的原因，只是想拿相機紀錄自己。（圖／翻攝自花花臉書）

藝人阿沁的老婆花花（李汶靜），今年3月份爆發染毒風波，被相關單位在家中搜出大麻，在當時偵訊後已無保飭回，後續甚至因為壓力過大就醫，後續花花的身心狀況急轉直下，罹患了憂鬱症、厭食，還一度瘦到28公斤，就像枯枝一樣，不過今（22）日花花終於露面，表示過去曾覺得自己很沒用，不過現在已經勇於面對過去的自己：「我活過來了！」花花今天稍早在臉書上曬出一系列的黑白風格照片，照片中她骨瘦如柴，脊椎清晰可見，肚子上幾乎沒有脂肪，肋骨也十分明顯，而她面對鏡頭絲毫沒有一絲笑容，眼神裡滿是無助與恐懼，讓人看了都不寒而慄，而她也曝光自己已經瘦到剩下28公斤：「關於厭食症那些日子，瘦到28公斤幾乎整天只能躺在床上，覺得自己好沒用，但不想一直陷入負面情緒裡，所以我拿起相機為自己記錄下這刻，我用跟朋友買的二手相機在房間定時自拍，想完全呈現出厭食症的痛苦與掙扎。」隨後話鋒一轉，花花坦言自己已經不再怨嘆，每個人都是獨一無二的：「而我不再去抱怨『為什麼總是我？』我想事情的發生都是有意義存在的，都只是人生的一個體驗，而我活過來了。」更罕見曝光心聲，表示所有人都不要被外界所控制：「想告訴你們不要害怕，不要被世俗的美醜制約，不是只有瘦才是美，不論高矮胖瘦，每一種美都是那樣獨一無二的妳。」