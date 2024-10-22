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民眾黨主席柯文哲陷入京華城弊案，《鏡週刊》今（22）日爆料，民眾黨主席柯文哲民眾黨主席柯文哲USB中有10大金主，其中竟驚見力積電創辦人黃崇仁；報導指出，黃崇仁是透過委請木可公司承包標案的方式，給柯文哲200萬元。對此，黃崇仁今日親上火線，認了有給柯文哲標案，報導屬實。《鏡週刊》報導指出，柯文哲在參選總統前曾親自拜訪黃崇仁，由於黃崇仁表示自己支持總統賴清德，因此介紹一家電商公司委請木可公關公司承包網路調查的200萬元標案，以此方式代替捐款。黃崇仁受訪時表示，「週刊講得都屬實，柯P打電話問我說可不可以幫忙，既然是朋友，幫一點忙，但是我沒有給人家現金的經驗。」黃崇仁接續表示，「我也搞不清楚木可公司是什麼，就來跟我們說好那你就幫我做，事實上我們都有驗收。」至於週刊報導，黃崇仁委請木可公關公司，承包網路調查200萬元標案一事，黃表示：「沒有200萬元那麼多，後來這個數字調查局也看到了，他有叫我們的人去問一下，但確確實實都是合法的，所以這個跟我沒關係。」黃崇仁最後表示，「我也沒有給他錢，他居然把我全部名字放在上面，這個是很，台灣話講，就是很衰就對了。」