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東南亞各國經濟急遽發展，然而也衍生出廢氣排放和環境污染問題。專家預估東南亞十年內將成全球能源需求最大國，急需再生能源的發展，以符合氣候目標。國際能源總署（IEA）提出報告表示，從現在到2035年，東南亞需要將再生能源投資提高到1900億美元，約為現在的5倍，才有機會實現訂定的氣候目標。東南亞自2010年能源需求已成長逾2倍，甚至超過歐盟。IEA指出，在熱浪頻繁的時空條件下，空調設備的使用量居高不下，也是導致電力消耗急遽增加的一大要素。東南亞的電力需求將以每年4％的速度快速攀升，風能、太陽能、地熱等再生能源，未來預計將滿足三分之一以上的需求，然而這還不足以控制碳排放量，專家預估東南亞碳排放量預計到本世紀中將增加35%。IEA指出，東南亞地區需擴大和更新東南亞地區的電網，以助力再生能源發展，否則難以符合氣候目標。同時分析目前業者對東南亞的再生能源投資過少，因增加投資比重，投入到再生能源中。