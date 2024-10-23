第20號颱風潭美（國際命名：TRAMI）今明（23日、24日）兩天將循環境駛流場的導引，繼續朝西北西轉西方向移動，最接近台灣的時段在今日下半天至週五（25日）上半天，東北部山區以及基隆北海岸、大台北山區從今天就有炸豪雨機會，此外，雖綜合各模式預測，台灣發布警報機會低，不過歐洲模式最新預測顯示，潭美颱風進入南海，抵達越南之前，將會出現大迴轉北上情形，提醒大家持續注意。
台灣大學大氣科學博士林得恩預報指出，今日下半天至週五（25日）上半為潭美颱風最接近台灣時間，雖然，颱風的暴風圈並未直接構到臺灣警戒區域範圍，發佈警報的機會較小。但因潭美颱風是屬於季風低壓區內發展的熱帶擾動系統，其外圍環流較強且雲帶寬廣，使得即便遠在暴風圈之外的臺灣北部、東北部及東部地區（適屬颱風的迎風面）也會有顯著降雨的機會。
預測今天（23日），東北部山區就有豪雨的可能，基隆北海岸及大臺北山區也有大雨的機會。明、後2天，降雨強度最大，降雨量最多，基隆北海岸、大臺北山區及宜花山區降雨在豪雨或大豪雨以上等級；基隆北海岸、大臺北、東半部及恆春半島降雨強度也在大雨至豪雨等級之間。
另一方面，潭美颱風的外圍環流（東南風向）與環境東北季風的輻合與交互作用，也會使得北部及東北部地區的降雨快速累積。
歐洲模式預測，潭美颱風迴轉北上
根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據歐洲模式最新預測顯示，潭美進入南海，抵達越南之前出現大迴轉的情況，推測是導引潭美西行的副熱帶高壓瓦解，加上東方的熱帶系統發展起來，並且往北拉上去，多重因素下產生的結果。
其他模式大多認為潭美頂多在登陸越南前被拉住，未有戲劇性的大迴轉情況，至於哪一個機率比較高，秋颱多變化，目前還很難說，也提醒大家先不用太緊張，很有趣的現象，繼續觀察。
中央氣象署則表示，潭美颱風受太平洋高壓南側導引氣流影響，23日晚起至24日轉西通過呂宋島北部，後續朝南海方向移動的機率較高，系集模式成員亦大多反應此移動趨勢。
不過潭美颱風屬於季風低壓區內發展的熱帶系統，外圍環流較寬廣，颱風通過菲律賓呂宋島期間，適逢北方高壓東移並伴隨東北季風增強，需特別注意東北季風與颱風外圍環流交互作用，對臺影響範圍及程度仍有不確定性，氣象署將密切注意後續發展。
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預測今天（23日），東北部山區就有豪雨的可能，基隆北海岸及大臺北山區也有大雨的機會。明、後2天，降雨強度最大，降雨量最多，基隆北海岸、大臺北山區及宜花山區降雨在豪雨或大豪雨以上等級；基隆北海岸、大臺北、東半部及恆春半島降雨強度也在大雨至豪雨等級之間。
另一方面，潭美颱風的外圍環流（東南風向）與環境東北季風的輻合與交互作用，也會使得北部及東北部地區的降雨快速累積。
歐洲模式預測，潭美颱風迴轉北上
根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據歐洲模式最新預測顯示，潭美進入南海，抵達越南之前出現大迴轉的情況，推測是導引潭美西行的副熱帶高壓瓦解，加上東方的熱帶系統發展起來，並且往北拉上去，多重因素下產生的結果。
其他模式大多認為潭美頂多在登陸越南前被拉住，未有戲劇性的大迴轉情況，至於哪一個機率比較高，秋颱多變化，目前還很難說，也提醒大家先不用太緊張，很有趣的現象，繼續觀察。
中央氣象署則表示，潭美颱風受太平洋高壓南側導引氣流影響，23日晚起至24日轉西通過呂宋島北部，後續朝南海方向移動的機率較高，系集模式成員亦大多反應此移動趨勢。
不過潭美颱風屬於季風低壓區內發展的熱帶系統，外圍環流較寬廣，颱風通過菲律賓呂宋島期間，適逢北方高壓東移並伴隨東北季風增強，需特別注意東北季風與颱風外圍環流交互作用，對臺影響範圍及程度仍有不確定性，氣象署將密切注意後續發展。