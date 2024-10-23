今（23）日受到東北季風加潭美颱風（國際命名：TRAMI）影響，新竹以北以及東半部，包括基隆北海岸、大臺北山區、宜蘭等地區會有較多累積雨量，週四（24日）影響範圍更廣且下雨時間更長、雨量更多；週五（25日）下半天以後大部分地區的風雨都會趨緩，週六（26）日颱風已經脫離台灣附近，不過根據歐洲模式預估，潭美進入南海抵達越南前，將會大迴轉北上再度威脅台灣，其他模式則預估未有大戲劇性迴轉狀況，近一步發展還需要持續觀察。
潭美颱風加東北季風發威，北台灣降溫轉雨
根據氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」預報指出，今（23）日臺灣處在北方的大陸冷高壓及南方潭美颱風之間，氣壓梯度力很大，也因此在東北季風環境下有明顯的強風，預估今天開始臺南以北、東半部各地的沿海地區都可能有明顯風勢。除了風以外，降雨在今天也轉明顯，目前在桃園以北、宜蘭都已經轉為陰雨天氣，預估今天後續降雨會繼續擴大到新竹以北及東半部地區，基隆北海岸、大臺北山區、宜蘭等地區會有較多累積雨量。
另外氣溫也隨著東北季風南下而明顯轉涼，北部平地晨間低溫普遍在攝氏20度左右，市區低溫也只有攝氏21-22度，而且白天期間回溫不明顯，高溫可能也只有攝氏24-25度，全天都是比較偏涼的氣溫，跟前幾天相比有很大的落差，提醒大家外出務必要多帶件衣物，以免著涼。
對於中南部地區來說，今天雖然雲量有增多趨勢，但降雨仍然不明顯，整體氣溫雖然也會稍降攝氏1-2度，但白天回溫仍然明顯，會有較大的日夜溫差，早出晚歸或是南來北往要留意氣溫變化。
潭美颱風風與時程，週六脫離台灣附近
潭美颱風目前仍然在菲律賓東方海面，預報趨勢沒有明顯變化，預計明（24）日就會逐漸通過菲律賓呂宋島進入南海，在這段過程當中距離臺灣雖然還是相當遙遠，但外圍環流水氣可能北上至臺灣附近，配合東北季風影響，迎風面地區的降雨會再擴大，影響範圍更廣且下雨時間更長、雨量更多，基隆北海岸、大臺北山區、宜蘭要留意長時間降雨的影響。明天的風勢、氣溫也跟今天相似。
週五（25日）潭美颱風已經來到南海，會持續往西朝海南島的方向移動遠離，在臺灣附近的水氣將逐漸減少，氣溫也將逐漸回升。預估上半天期間各地風雨依舊但會逐漸減弱，下半天以後大部分地區的風雨都會趨緩，但在颱風遠離後的東南風環境下，花東到恆春半島地區可能還是會有較高的降雨機率。
週六（26日）潭美颱風已經脫離臺灣附近，環境風向東南至偏東風，迎風面東半部有局部短暫陣雨機會，另外西半部地區雖然大致為多雲到晴天氣，不過午後時段要注意可能有局部短暫陣雨，預估山區附近發生機會較高，有安排戶外活動的話要留意後續幾天的天氣預報資訊。週日逐漸轉為東北風環境，迎風面基隆北海岸、東北部有零星降雨，中部山區、南部地區及花東仍然有午後陣雨機會。
歐洲模式預測，潭美颱風迴轉北上？
不過氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據歐洲模式最新預測顯示，潭美進入南海，抵達越南之前出現大迴轉的情況，推測是導引潭美西行的副熱帶高壓瓦解，加上東方的熱帶系統發展起來，並且往北拉上去，多重因素下產生的結果。
其他模式大多認為潭美頂多在登陸越南前被拉住，未有戲劇性的大迴轉情況，至於哪一個機率比較高，秋颱多變化，目前還很難說，也提醒大家先不用太緊張，可繼續觀察。
中央氣象署則表示，潭美颱風受太平洋高壓南側導引氣流影響，23日晚起至24日轉西通過呂宋島北部，後續朝南海方向移動的機率較高，系集模式成員亦大多反應此移動趨勢。
不過潭美颱風屬於季風低壓區內發展的熱帶系統，外圍環流較寬廣，颱風通過菲律賓呂宋島期間，適逢北方高壓東移並伴隨東北季風增強，需特別注意東北季風與颱風外圍環流交互作用，對臺影響範圍及程度仍有不確定性，氣象署將密切注意後續發展。
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根據氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」預報指出，今（23）日臺灣處在北方的大陸冷高壓及南方潭美颱風之間，氣壓梯度力很大，也因此在東北季風環境下有明顯的強風，預估今天開始臺南以北、東半部各地的沿海地區都可能有明顯風勢。除了風以外，降雨在今天也轉明顯，目前在桃園以北、宜蘭都已經轉為陰雨天氣，預估今天後續降雨會繼續擴大到新竹以北及東半部地區，基隆北海岸、大臺北山區、宜蘭等地區會有較多累積雨量。
另外氣溫也隨著東北季風南下而明顯轉涼，北部平地晨間低溫普遍在攝氏20度左右，市區低溫也只有攝氏21-22度，而且白天期間回溫不明顯，高溫可能也只有攝氏24-25度，全天都是比較偏涼的氣溫，跟前幾天相比有很大的落差，提醒大家外出務必要多帶件衣物，以免著涼。
對於中南部地區來說，今天雖然雲量有增多趨勢，但降雨仍然不明顯，整體氣溫雖然也會稍降攝氏1-2度，但白天回溫仍然明顯，會有較大的日夜溫差，早出晚歸或是南來北往要留意氣溫變化。
潭美颱風風與時程，週六脫離台灣附近
潭美颱風目前仍然在菲律賓東方海面，預報趨勢沒有明顯變化，預計明（24）日就會逐漸通過菲律賓呂宋島進入南海，在這段過程當中距離臺灣雖然還是相當遙遠，但外圍環流水氣可能北上至臺灣附近，配合東北季風影響，迎風面地區的降雨會再擴大，影響範圍更廣且下雨時間更長、雨量更多，基隆北海岸、大臺北山區、宜蘭要留意長時間降雨的影響。明天的風勢、氣溫也跟今天相似。
週五（25日）潭美颱風已經來到南海，會持續往西朝海南島的方向移動遠離，在臺灣附近的水氣將逐漸減少，氣溫也將逐漸回升。預估上半天期間各地風雨依舊但會逐漸減弱，下半天以後大部分地區的風雨都會趨緩，但在颱風遠離後的東南風環境下，花東到恆春半島地區可能還是會有較高的降雨機率。
週六（26日）潭美颱風已經脫離臺灣附近，環境風向東南至偏東風，迎風面東半部有局部短暫陣雨機會，另外西半部地區雖然大致為多雲到晴天氣，不過午後時段要注意可能有局部短暫陣雨，預估山區附近發生機會較高，有安排戶外活動的話要留意後續幾天的天氣預報資訊。週日逐漸轉為東北風環境，迎風面基隆北海岸、東北部有零星降雨，中部山區、南部地區及花東仍然有午後陣雨機會。
歐洲模式預測，潭美颱風迴轉北上？
不過氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據歐洲模式最新預測顯示，潭美進入南海，抵達越南之前出現大迴轉的情況，推測是導引潭美西行的副熱帶高壓瓦解，加上東方的熱帶系統發展起來，並且往北拉上去，多重因素下產生的結果。
其他模式大多認為潭美頂多在登陸越南前被拉住，未有戲劇性的大迴轉情況，至於哪一個機率比較高，秋颱多變化，目前還很難說，也提醒大家先不用太緊張，可繼續觀察。
中央氣象署則表示，潭美颱風受太平洋高壓南側導引氣流影響，23日晚起至24日轉西通過呂宋島北部，後續朝南海方向移動的機率較高，系集模式成員亦大多反應此移動趨勢。
不過潭美颱風屬於季風低壓區內發展的熱帶系統，外圍環流較寬廣，颱風通過菲律賓呂宋島期間，適逢北方高壓東移並伴隨東北季風增強，需特別注意東北季風與颱風外圍環流交互作用，對臺影響範圍及程度仍有不確定性，氣象署將密切注意後續發展。