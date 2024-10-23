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▲央行第7波房市信用管制措施一覽。（圖／NOWnews社群中心製）

▲央行第七波信用管制最新房貸資格一覽。（圖／賣厝阿明提供）

對不少台灣人來說，房地產是投資報酬率相對穩健的投資。中央銀行（央行）22日揭露，今年第2季（Q2）新申貸第2筆購屋貸款人數，占新申貸購置住宅貸款人數比率約達17%，且第2戶購屋貸款金額年增97%、人數年增71%，直言「多屬投資甚或投機目的」，此2群人開槓桿炒房。央行總裁楊金龍17日至立法院財委會進行業務及「第七波選擇性信用管制之配套措施」專題報告，22日書面報告出爐。報告中說明，第七波選擇性信用管制，重點在規範有房屋者申請第1戶購屋貸款不得有寬限期，以及調降第2戶購屋貸款成數，主要是考量央行也提出驚人數據佐證，表示央行說明，總購屋貸款中，近2成民眾已經有房屋，又申請貸款買房，如果仍給予寬限期，期間借款人只要繳利息、不用還本金，很容易被用於短期炒房，而第7波信用管制就是要防堵此類的行為。同時，央行也點出，顯現房市買氣已經外溢到全國，因此才決定將自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國。