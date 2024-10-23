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立委洪申翰日前因拾荒者補助議題，槓上台北市長蔣萬安，昨日於臉書特別邀請長期關注拾荒者議題的NGO「五角拌回收平權協會」共同創辦人王品涵進行，而王品涵也直言，過去連續兩年聯繫環保局，詢問可否增加拾荒者加入資收關懷計畫，皆獲得回應「名額已額滿」，但在上周爭議後，獲得環保局遲來的聯繫，表示可讓五角拌關懷的拾荒者加入領取中央補助。洪申翰表示，許多拾荒者都是社會基層的弱勢者，一天要工作12小時，但一個月卻只有賺到5000元至8000元。而中央過去提出資收關懷計畫，來提供保價收購、到府清運、環境清潔及微型保險的服務，但卻在蔣萬安市府不願列冊拾荒者的情況下，讓拾荒者被排除在外。但是，蔣市府卻大言不慚，表示是「拾荒者不願意參與計畫」。王品涵指出，觀察拾荒者過去未加入計畫，主因是地方政策宣傳不周，以及環保局和拾荒者的關係不佳，導致拾荒者對環保局提供的輔助較無信任基礎，但近日由於新聞討論度高，有拾荒者看到跑來反應「我在新聞上看到中央的補助，我可以領嗎？」，王品涵更提到，這兩天地方的回收場門口，突然出現宣傳補助的告示牌，許多拾荒阿姨才在詢問「這個補助怎麼申請？」，顯示北市府上週的辯詞不符合地方團體第一線的觀察，也證實北市府過去對中央補助的不作為跟刻意不宣傳。近期，蔣市府直批是中央政策規劃不周，洪申翰更拿出明確數據指證，台北市有參與資收關懷計畫的拾荒者只有41位，但是台南市有281位、高雄市有270位、台中市有230位、桃園市有201位。洪申翰直批，其他縣市參與資收關懷計畫的人數，都是台北市的5到7倍，直言蔣市府到現在都不敢回應這個數據。洪申翰更直言，蔣市府批評他是「為政治利益」、「缺乏高度」，北市府還找人來打探是不是選舉考量。洪申翰表示荒謬，第一次聽到關心這件事情是有政治利益的，「關心拾荒者權益2年多的時間，第一次聽到這件事有票」，更直言自己就是跟蔣萬安不一樣，蔣萬安那是高高在上，表示蔣市府不懂基層工作者的辛苦和需求。最後，洪申翰也提到，近年他在中央多次向環境部要求改善拾荒者的權益，不僅要求環境部應將拾荒者納入回收基金管理委員會的代表中，也要求環境部應監測不同回收物在市場的價格波動，同時，更應該做全台拾荒者處境的普查。洪申翰在直播中提到，他再次邀請蔣萬安，跟他到第一線看看拾荒者的處境，不要再坐在冷氣房裡當公子哥， 卻渾然不知第一線的處境。