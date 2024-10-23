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▲中國官方數據，1~9月整體價量持續下跌，惟9月一線城市房價跌幅趨穩，但整體跌幅持續擴大。（圖／翻攝pexels）

▲徐佳馨指出，中國民間房市信心始見復甦，但盤整仍需時間，至少須待明年才能更加明確。（圖／資料照）

中國房市低迷出現曙光？中國70多個主要城市，9月房價持續下跌，僅上海出現反彈，隨中國央行近期宣布新政，一線城市帶頭陸續鬆綁限購令，陸續出現看屋潮，中國房市即將反彈了？住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，政策救市非一蹴可幾，畢竟少子化、經濟疲弱問題仍在，整體走勢估計明年初會較明朗。中國央行近期宣布房市新政，一線城市帶頭進行，上海宣布10月1日起調整限購政策、住房信貸政策、稅費政策；廣州明確宣布全面取消限購，成為一線城市中首個完全退出限購政策的城市；深圳也宣布優化分區住房限購政策、將購買第一間房的最低頭期款比例調整至15%等。據中國國家統計局官網，住宅銷售額1~9月整體銷售面積下降19.2%，9月份，70個大中城市住宅銷售價格月減幅度總體趨穩、年減幅度擴大，一線城市新建住宅銷售價格月減0.5%，跌勢趨緩，但全國中古屋價年減10.7%，跌幅持續擴大，開方商住宅投資5.97兆、年減10.5%。徐佳馨指出，中國政策救市後，部分城市出現看屋潮，目前整體房價整體約回到2017年水準，但市場餘屋仍多，仍在持續消耗庫存中，況且二、三線缺乏就業機會，經濟仍舊疲弱，仍有不少三線城市出現1戶萬元地板價，中國有不少學者建議危機入市。徐佳馨分析，中國從恒大破產到碧桂園違約，引發次貸危機，直至近期，市場築底政府政策救市，目前民間信心始見復甦，但中國房地產疲弱非單一問題，畢竟整體經濟表現疲弱，少子化結構尚未解決，故反彈非一蹴可幾，其政策效應至少須待明年初方能明確。不過，她也提到，目前中國不動產並非全然不能投資，但中國從未歷經如此大的資產縮水，民眾信心恢復仍需時間，況且中國與台灣不同，眾多城市盤整仍需時間，購屋仍須回到基本面，目前以二線以上城市、長期自用或置產為佳，畢竟中國有其基本面，通膨也仍在持續，不過，特別要注意的是，低迷狀態下，也要慎選樓房，避免踩雷。